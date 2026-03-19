Вид на космічну базу Пітуффік (колишня авіабаза Туле) в Гренландії, 4 жовтня 2023 року (Фото: Ritzau Scanpix/Thomas Traasdahl via REUTERS)

Данія серйозно розглядала сценарій силового захоплення Гренландії Сполученими Штатами за наказом президента Дональда Трампа. Зокрема, військові готувались навіть підірвати аеродроми на острові.

Про це повідомляє видання DR з посиланням на 12 джерел в уряді та розвідувальних службах, знайомих із цією ситуацією.

В матеріалі йдеться, що коли данських військових перекинули до Гренландії в січні 2026 року, вони привезли з собою вибухівку, щоб зруйнувати, серед іншого, злітно-посадкові смуги в Нууку та Кангерлуссуаку.

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Це завадило б військовим літакам США висадити солдатів на острові, якби Трамп зрештою вирішив захопити Гренландію силою. Вантаж також містив кров, щоб поранені могли отримати допомогу, якщо справа дійшла б до бою.

Інфографіка: NV

Ключові фігури з Франції та Німеччини стверджують, що Данія невдовзі після обрання Трампа президентом США в ході конфіденційних розмов — ще на початку 2025 року — шукала політичної підтримки, щоб протистояти американським вимогам щодо анексії Гренландії.

Крім того, підтримку запитували в урядів у Парижі та Берліні, а також в столицях скандинавських країн. За даними джерел, метою на той момент було створення європейського політичного альянсу для захисту Данського королівства.

З одного боку, Копенгаген хотів уникнути ескалації зі США. Однак водночас, за словами кількох джерел, Данія не погодилася б просто змиритися з величезною військовою перевагою у разі нападу США на Гренландію.

«Політичне керівництво, збройні сили та апарат безпеки Данії вирішили „зіграти в гру“», — каже французький чиновник, який займався координацією співпраці між Парижем та Копенгагеном.

Він зазначив, що контрзаходи, які Данія та союзники обрали за данською ініціативою, полягали в тому, щоб продемонструвати сильну європейську солідарність і збільшити кількість спільних військових навчань у Гренландії.

За словами чиновника, лише від Франції Копенгаген міг очікувати кілька сотень солдатів. Ряд інших союзників також запропонували свою підтримку на ранньому етапі — серед них і Німеччина.

Джерела описують кінець літа та осінь 2025 року як період, коли криза в Гренландії жевріла на низькому рівні. На той момент план полягав у тому, щоб Данія та її європейські союзники протягом 2026-го відправили солдатів на острів, щоб показати, що вони серйозно ставляться до його захисту.

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Втім, на початку січня 2026 року ситуація загострилася таким чином, що спонукала данський уряд терміново пришвидшити розгортання військових сил. Вісім джерел описують один вирішальний фактор — операція США проти Венесуели та усунення президента цієї південноамериканської країни.

Один зі співрозмовників також додав, що в оцінці загрози захоплення Гренландії враховували той факт, що «офіційний Вашингтон більше не функціонує так, як зазвичай».

«Трамп більше не має навколо себе такої кількості людей, як раніше, які могли б його відмовити від такого кроку. Це надзвичайно небезпечно», — зазначив співрозмовник.

У найкоротші терміни спершу передовий загін із данських, французьких, німецьких, норвезьких та шведських військових перекинули до Нуука та Кангерлуссуака.

Одразу за ними послідували основні сили, до складу яких увійшли солдати Драгунського полку з Гольстебро, елітні бійці Єгерського корпусу та французькі альпійські стільці, навчені для ведення війни в холодних гірських районах. Водночас у Північну Атлантику були відправлені данські винищувачі та французький військовий корабель.

За словами шести джерел, метою присутності на суходолі в Гренландії солдатів з якомога більшою кількістю прапорів на шевронах було поставити американців перед необхідністю вчинити масштабний ворожий акт, якби Трамп дійсно захотів захопити Гренландію військовим шляхом.

Зовні цю акцію подавали як навчання під назвою Arctic Endurance. Однак інше ключове джерело в оборонних колах Данії наголосило, що це не були навчання, а серйозна справа.

Інтерес Трампа до Гренландії — головне

Трамп неодноразово заявляв, що США готові купити Гренландію в Данії. Його заяви також свідчили про готовність до військового вторгнення на острів — нібито через питання національної безпеки.

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4 січня прем'єрка Данії Метте Фредеріксен закликала Трампа «припинити погрози» захопити Гренландію. Вона наголосила, що Сполучені Штати не мають права анексувати жодну з трьох частин Королівства Данія.

13 січня до Конгресу США внесли законопроєкт про анексію Гренландії та надання їй статусу американського штату, який подав республіканець Ренді Файн. Сама Гренландія звернулася до уряду Великої Британії з проханням про підтримку, а в Європі заявили про військові навчання Arctic Endurance.

14 січня відбулась зустріч представників Данії та США в Білому домі, де сторони домовилися проводити переговори кожні два-три тижні.

26 січня агентство Reuters із посиланням на власні джерела повідомило, що адміністрація Трампа вирішила відмовитися від військового вторгнення в Гренландію через загрозу імпічменту.

13 лютого Дональд Трамп заявив, що США ведуть переговори щодо Гренландії, і висловив впевненість в тому, що «Гренландія нас захоче».