Прем'єр-міністр Греції розповів, чи приєднається його країна до військових операцій поблизу Ірану

Кіріакос Міцотакіс заявив, що Греція і Європа не братимуть участі в операціях проти Ірану (Фото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou)

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що Греція і Європа не братимуть участі в жодних військових операціях поблизу Ірану після того, як президент США Дональд Трамп висунув вимогу до союзників надіслати судна.

У коментарі Bloomberg він також додав, що у Європи немає «великого інтересу» до подібних місій.

«Проста відповідь — ні, Греція не збирається брати участь у жодній операції поблизу театру поточних операцій. Я сумніваюся, що зараз у Європи є великий інтерес до такої місії», — сказав він.

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Він також додав, що лідери країн ЄС повинні вирішити проблеми, пов’язані з наслідками війни на континенті, такими як високі ціни на енергоносії.

«Я думаю, що Європа не буде втягнута у військовому плані, але Європі, безумовно, потрібно зосередитися на економічних наслідках кризи», — повідомив він.

Прем'єр також наголосив, що країнам ЄС потрібно зосередитися насамперед на зміцненні власної оборони і не втягуватися у військові місії Трампа щодо Ірану, поки війна триває.

«Якщо не буде місії, схваленої Європою, Греція не братиме участі самостійно. І я вважаю, що ймовірність такої місії наразі дуже низька», — додав Міцотакіс.

15 березня міністр енергетики США Кріс Райт у коментарі телеканалу ABC News заявив, що війна з Іраном може закінчитися в найближчі кілька тижнів, а, можливо, навіть раніше.

13 березня Трамп також стверджував, що внаслідок спецоперації Іран «повністю розгромлений». За словами американського лідера, Тегеран прагне укласти угоду, однак він на неї не погодиться. Під час інтерв'ю для NBC News Трамп пояснив, що не готовий на даному етапі укласти угоду щодо припинення війни проти Ірану, бо «умови поки що недостатньо хороші».

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Унаслідок авіаударів було ліквідовано аятолу Алі Хаменеї.

У відповідь Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю, а також по Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів.