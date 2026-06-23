Гондурас закупить у України дрони для боротьби з наркоторгівлею

Президент Гондурасу Насрі Асфура заявив, що його країна закупить в України дрони для боротьби з наркоторгівлею, а також для посилення безпеки на кордонах.

Про це повідомляє Euronews.

Так, 19 червня президент України Володимир Зеленський повідомив про візит Асфури до України. Тоді Зеленський написав, що вони обговорили ключові напрямки співпраці та двосторонніх відносин між двома країнами.

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«Сьогодні в військових, насамперед дронових, технологіях Україна — одна з найсильніших у світі. Ми готові допомагати тим, хто допомагає нам», — написав Зеленський.

Сам Асфур сказав, що Зеленський запропонував йому співпрацю у сфері безпілотних систем.

В інтерв'ю AFP у Панама-Сіті на Генеральній асамблеї Організації американських держав Асфура заявив, що запропоновані технології допоможуть його країні контролювати віддалені райони та «точечно припиняти злочинну діяльність».

«Ми говоримо про дрони для захисту наших кордонів, для ефективного їх патрулювання, для боротьби з організованою злочинністю з використанням високотехнологічного обладнання», — сказав він.

Асфура додав, що Україна «може суттєво допомогти у додатковому зміцненні кордонів та боротьбі з наркотрафіком», назвавши цю проблему «питанням національної безпеки».