Карикатура на президента України Володимира Зеленського та лідера опозиційної угорської партії Тиса Петера Мадяра в Угорщині (Фото: Георгій Тихий /X)

Лідеру угорської опозиційної партії Тиса Петеру Мадяру вдалося уникнути втягування в дискусії про міжнародну підтримку України — помилки, що стала фатальною для Петера Маркі-Зая, єдиного кандидата від опозиції на виборах 2022 року.

Про це пише Politico, оцінюючи стратегію Мадяра, який зробив висновки з провалу опозиції на минулих парламентських виборах в Угорщині.

Так, в інтерв'ю виданню Петер Маркі-Зай, якого союз із шести угорських опозиційних партій обрав єдиним кандидатом на противагу Орбану на минулих виборах, висловив думку, що лідеру Тиси вдалося уникнути помилок, яких припустився він.

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Маркі-Зай не відчуває захоплення від особистості Мадяра, вважаючи його «егоцентричним» і «зарозумілим», але відзначає його холоднокровну політичну проникливість і вміння виносити ключові уроки з невдачі опозиції 2022 року, пише Politico.

Часом тактика Мадяра стикається з критикою, оскільки його звинувачують, зокрема, у прагненні знищити всі опозиційні сили, крім своєї, а також у популізмі під час передвиборчої кампанії. Однак Маркі-Зай вважає це «правильним» методом поставити крапку в 16-річному правлінні Орбана.

У Мадяра також є перевага напередодні виборів на тлі економічної слабкості країни, а також поширеної думки про те, що уряду Орбана притаманні корупція і кумівство, йдеться в публікації.

Як повідомив Маркі-Зай, суспільство бачить, що нинішній уряд неефективний, відчуває злість і ненависть до партії Орбана Фідес, чого не було у 2022 році.

Один із ключових уроків, засвоєних Мадяром, знайшов відображення в його стратегічній позиції щодо України. Він пов’язаний із катастрофічною помилкою Марки-Зая, яка, як багато хто вважає, і стала причиною його нищівного програшу.

У лютому 2022 року, незадовго до повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, Маркі-Зай в інтерв'ю виданню Partizán сказав, що Будапешт може надати військову підтримку своєму сусідові разом із союзниками.

Коли в Україну вторглися російські танки, проурядові ЗМІ перекрутили заяви Петера Маркі-Зая, звинувативши його в прагненні втягнути Угорщину в конфлікт.

Цього разу опозиція змогла уникнути подібних помилок, хоча Віктор Орбан неодноразово намагався представити Мадяра як прокиївського кандидата, який бажає втягнути Угорщину у війну. Ба більше, підкреслює Politico, Петер Мадяр витратив чимало сил, щоб його не сприймали як проукраїнського кандидата, виступаючи проти прискореного вступу Києва до Євросоюзу і відправки зброї.

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12 квітня в Угорщині відбудуться парламентські вибори, які вважаються найсерйознішим викликом Орбану з моменту його приходу до влади 2010 року. Опитування показують, що опозиційна партія Тиса випереджає партію чинного прем'єра Орбана — Фідес.