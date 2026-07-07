«Вони нас почули». Буданов оцінив ризик наступу з Білорусі та виникнення ще однієї зони бойових дій

Мати ще одного ворога та ще одну зону бойових дій Україні точно не вигідно, наголосив керівник ОП Кирило Буданов (Фото: Zelenskiy Official / Telegram)

Керівник Офісу президента (ОП) України Кирило Буданов наразі не бачить ознак загрози з Білорусі . У разі ж іншого розвитку подій, війна проти України завершиться для Мінська «крахом».

Про це Буданов заявив в інтерв'ю РБК-Україна, опублікованому у вівторок, 7 липня.

«Станом на зараз, на момент розмови, загроз якихось, я не кажу тільки про наступ на землі, я не бачу», — підкреслив він.

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За словами керівника ОП, білоруський диктатор Олександр Лукашенко «почув» попередження президента Володимира Зеленського.

«Судячи по всьому, почув. Але в принципі я більш спокійно б відносився до питання Білорусі. Не треба нам робити ще одного ворога», — наголосив Буданов.

Керівник ОП додав: «Я не в тому сенсі, що ми самі щось там ескалюємо, ні. Але в принципі мати ще одного ворога і ще одну зону бойових дій нам точно не вигідно. Те, що вони нас почули — це дуже правильний крок».

За словами Буданова, саме так його і необхідно сприймати.

Також очільник ОП висловив переконання, що війна проти України завершиться для Мінська «крахом».

«Тому що з одного боку Росія, яка буде душити в братських обіймах і задушить в таких умовах до кінця. І вони це чудово знають. З іншого боку Україна, яка, скажімо так, щось може», — пояснив Буданов.

19 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що дає Лукашенку сім днів на демонтаж ретрансляторів для наведення російських дронів, що розміщені у Білорусі. «Якщо він цього не зробить, зробимо ми», — наголосив тоді президент України.

24 червня Зеленський повідомив, що ретранслятори припинили роботу з 22 червня. Він уточнив, що на той момент ще було невідомо, чи дійсно режим Лукашенка демонтував це обладнання.

25 червня, після доповіді Служби зовнішньої розвідки України, Зеленський заявив, що Білорусь завершує будівництво дорожньої інфраструктури та об'єктів для зберігання боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів уздовж кордону з Україною. «Білорусь знає, які кроки необхідно вжити з її боку для досягнення миру. Розвиток прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинений», — сказав український президент.