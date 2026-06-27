Сікорський назвав помилкою позбавлення Зеленського ордена Білого Орла

Глава польського МЗС Радослав Сікорський заявив, що рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла було помилковим, оскільки воно принизило главу держави, яка перебуває у стані війни.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу TVN24.

Глава польського МЗС Радослав Сікорський заявив, що рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла було помилковим, оскільки воно принизило главу держави, яка перебуває у стані війни.

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Водночас Сікорський розкритикував рішення української сторони присвоїти одному з підрозділів Сил спеціальних операцій назву на честь Героїв УПА. За його словами, Київ мав врахувати історичну чутливість цього питання для Польщі.

Міністр зазначив, що замість такої назви можна було обрати ім'я конкретного діяча, який боровся проти радянської окупації, не викликаючи суперечок у польсько-українських відносинах.

Однак, за словами Сікорського, відповідь Варшави також була непропорційною. Він заявив, що якби президент Польщі Кароль Навроцький порадився з ним, то він запропонував би інше рішення. Як приклад дипломат навів можливість перейменування аеропорту Ясьонка на честь жертв УПА замість позбавлення українського президента державної нагороди.

Сікорський також застеріг, що подібні кроки ускладнюють політичний діалог між країнами. Крім того, він нагадав, що остаточне рішення щодо ратифікації договору про вступ України до Європейського Союзу потребуватиме підпису президента Польщі. За його словами, Києву доведеться переконати польське керівництво підтримати майбутню угоду.

Протистояння Польщі з Україною: що відомо

19 червня польський президент Навроцький позбавив Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі — ордена Білого Орла. За словами Навроцького, присвоєння одній із українських військових частин найменування на честь Героїв УПА «виходить далеко за межі внутрішніх справ України».

20 червня низка українських політиків, зокрема голова ОП Кирило Буданов, президент України у 1994—2005 роках Леонід Кучма, президент у 2005—2010 роках Віктор Ющенко та президент у 2014—2019 роках Петро Порошенко оголосили, що відмовляються від польських нагород.

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20 червня низка українських політиків, зокрема голова ОП Кирило Буданов, президент України у 1994—2005 роках Леонід Кучма, президент у 2005—2010 роках Віктор Ющенко та президент у 2014—2019 роках Петро Порошенко оголосили, що відмовляються від польських нагород.

Того ж дня Зеленський заявив, що відправив президенту Польщі орден Білого Орла, опублікувавши фотографії з Нової пошти.

Президент України мав бути присутній на Конференції з відновлення України у Гданську, але вирішив на неї не їхати. Делегацію очолила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.