Глава МЗС Польщі вважає, що переговори України та РФ мають відбуватись без посередників

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що переговори між Україною та Росією щодо завершення війни мають відбуватися без посередників. Про це він розповів у інтерв'ю CBS News 26 червня.

За словами Сікорського, майбутній діалог має бути прямим — між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним без залучення третіх сторін.

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«Особисто я вважаю, що краще дати Росії та Україні можливість вести переговори безпосередньо. Вони ведуть переговори щодо обміну тілами загиблих солдатів і військовополонених. А є питання, у яких ми не хочемо на них тиснути», — заявив він.

Востаннє представники України та Росії мали прямі контакти у лютому в Об'єднаних Арабських Еміратах у межах тристоронніх форматів за участю США як посередника. Водночас Сікорський наголосив, що Європа не є нейтральною стороною у війні.

«Ми, європейці, не займаємо нейтральної позиції між двома сторонами. Ми на боці жертви агресії. А Росія — агресор», — наголосив Сікорський.

Він додав, що перспективи мирного процесу залежать від позиції Путіна.

«Ми вважаємо, що якщо Путін готовий до припинення вогню, яке запропонувала Україна, або до укладення мирної угоди, він знайде номер Зеленського», — резюмував польський міністр.

15 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував російському диктатору Володимиру Путіну зустрітися під час саміту G7, який відбудеться 15−17 червня у французькому Евіан-ле-Бен.

4 червня президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до диктатора РФ Володимира Путіна, в якому закликав закінчити війну «у форматі між вами та нами» і запропонував особисту зустріч. У листі він також нагадав, що Росія зазнає серйозних втрат на фронті (63% загиблими та 37% пораненими), постійно переносить терміни захоплення Донецької області, а росіяни дедалі більше незадоволені атаками українських дронів та дефіцитом бензину.

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Президент України також зазначив, що Київ готовий повністю припинити вогонь заради переговорів і провести обмін військовополоненими за принципом «всіх на всіх».

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В ЄС та США позитивно оцінили крок українського президента. Сам Путін, відповідаючи на лист, заявив, що поки «не бачить сенсу» зустрічатися із Зеленським.

Диктатор РФ стверджував, що лист написано «з елементами хамства», і вдавав здивування — мовляв, чому Україна пропонує зустріч і переговори, «а сама завдає ударів» (він посилався на удар ЗСУ 22 травня по окупованому Старобільську Луганської області).