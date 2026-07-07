«Залиште її в спокої». Міністр оборони Бельгії закликав Трампа не чіпати «королеву» Мелоні

Про це у вівторок, 7 липня, пише Politico.

Франкен вважає, що європейським країнам варто зберігати добрі відносини з Трампом, адже Європа ще тривалий час залежатиме від американської військової підтримки. Водночас він наголосив, що критика на адресу прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні є неприйнятною.

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«Звісно, він потрібен нам як союзник, але не чіпайте Мелоні. Вона — королева правоцентристів у Європі. Вона — лідерка. Залиште її в спокої», — заявив бельгійський міністр.

Його слова пролунали після того, як Трамп опублікував у соцмережах фото з італійською прем'єркою та саркастично написав, що йому нібито доведеться оформлювати «заборонний припис».

Франкен зазначив, що не розуміє причин такого конфлікту, адже Мелоні, за його словами, поділяє багато консервативних поглядів Трампа.

«Мені дуже подобається Мелоні. Вона консерваторка, ми з нею на одній хвилі… То через що сваритися? Через одне фото?» — наголосив він.

Міністр також підкреслив, що Європейський Союз поки не здатний самостійно гарантувати власну безпеку. На його думку, країнам ЄС знадобиться від п’яти до десяти років, щоб створити військові спроможності, які зараз забезпечують Сполучені Штати. Саме тому, переконаний Франкен, європейські лідери мають діяти виважено й не псувати відносини з Вашингтоном.

Після саміту G7 у червні прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні звинуватила президента США Дональда Трампа у фабрикуванні історії про неї після того, як Трамп заявив італійському телеканалу, що вона «благала» його сфотографуватися на саміті.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні тоді оголосив, що скасовує запланований візит до США.

Зустріч на саміті НАТО в Анкарі буде першою зустріччю Трампа і Мелоні після тієї суперечки. FT пояснило, що коментар про «заборонний припис» може натякати на те, що Трампу нібито потрібен юридичний захист від «хижої Мелоні».

Джорджа Мелоні раніше була завзятою прихильницею Трампа і стала єдиною європейською лідеркою, яка відвідала його інавгурацію у 2025 році.

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Однак у квітні цього року президент США розкритикував Папу Римського Лева XIV. Зокрема Трамп заявив, що понтифік «є слабким у зовнішній політиці».

Лев XIV на це відповів, що і далі виступатиме проти війни на Близькому Сході (США тоді домовились з Іраном про тимчасове припинення вогню). А прем'єрка Італії Джорджа Мелоні назвала неприпустимими слова Дональда Трампа на адресу Папи Римського.