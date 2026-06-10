У Бундесвері вважають, що Німеччина із запізненням усвідомила масштаби гібридних атак з боку РФ

Німеччина із запізненням усвідомила масштаби гібридних атак з боку Росії, проте останніми роками її політичне керівництво і структури безпеки дедалі активніше привертають увагу суспільства до цієї загрози.

Про це заявив представник Центру цифровізації та розвитку потенціалу Кіберінформаційного командування Бундесверу полковник Зьонке Мараренс, повідомляє Укрінформ.

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Мараренс визнав, що Німеччина досить пізно визнала, що наражається на атаки з використанням гібридних методів з боку РФ.

«Але я б сказав, що за останні півтора-два роки ми бачимо зрушення і на політичному рівні», — підкреслив Мараренс.

За його словами, німецькі спецслужби дедалі частіше відкрито інформують громадян про зміну обстановки у сфері безпеки.

Полковник додав, що гібридні атаки не обмежуються дронами. За його словами, йдеться також про дезінформацію всередині німецького суспільства.

«Це використання політичної та судової систем, концепція «одноразових агентів», — підкреслив полковник.

Одним із найпомітніших проявів гібридної активності останніх років, вказав Мараренс, стали польоти невідомих безпілотників над об'єктами критичної інфраструктури.

Окремо представник Бундесверу підкреслив, що Німеччина уважно вивчає український досвід протидії російській агресії.

26 березня генеральний секретар НАТО Марк Рютте у своєму звіті за 2025 рік заявив — якщо Росія зважиться атакувати країни НАТО, однією з головних цілей буде енергетика (що вже було доведено війною РФ проти України.

14 квітня Держдума Росії дозволила диктатору Володимиру Путіну вводити війська в іноземні держави — з формулюванням «для захисту прав громадян РФ« (зокрема на випадок їхнього арешту та суду над ними).

15 травня генеральний інспектор Бундесверу Карстен Бройер заявив, що Росія може бути готовою до нападу на територію НАТО вже 2029 року, однак це може статися і раніше.