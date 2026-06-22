Генштаб ЗСУ підтвердив ракетний удар по заводу з виробництва деталей до Іскандерів та Х-101 у Воронежі

Пожежа на заводі з виробництва електроніки для ракет у російському Воронежі, 22 червня 2026 року (Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Telegram)

Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив, що у понеділок, 22 червня, у російському Воронежі ракетами було у ражено завод з виробництва електроніки для ракет ОТРК Іскандер та Х-101.

У Генштабі наголосили, що для ураження використовувалися високоточні крилаті ракети повітряного базування.

«Дане підприємство є критично важливим елементом російського військово-промислового комплексу. Воно виготовляє електроніку, що використовується в російських ракетах, зокрема, для ОТРК Іскандер», — йдеться у повідомленні.

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Крім того, завод здійснює виробництво та постачання електронної компонентної бази для російського ракетного озброєння та систем ППО.

Зокрема, як уточнили у Генштабі ЗСУ:

— транзисторних збірок та матриць для блоків крилатих ракет Х-101;

— напівпровідникових матриць для бортових цифрових обчислювальних машин БЦОМ Заря-61М у складі крилатих ракет 9М727 ОТРК Іскандер-К;

— діодів та транзисторних збірок для телевізійних каналів бойових машин ЗРГК Панцирь-С1.

У Генштабі наголосили, що продукція заводу використовується РФ для виготовлення високоточної керованої зброї, якою російські загарбники завдають ударів по території України та вбивають мирних жителів.

Раніше 22 червня у російському місті Воронеж пролунали сильні вибухи.

У Мережі з’явилися фото та відео пожежі та задимлення у місті.

За інформацією українських моніторингових каналів, було завдано ракетного удару по Воронезькому заводу напівпровідників, який входить доскладу російського ВПК.

Вночі та вранці російську столицю Москву атакували безпілотники. Мер міста Сергій Собянін стверджує, що російська ППО нібито збила близько 80 дронів, які рухалися в бік столиці країни-агресорки.

Повідомлялося про падіння уламків у Московській області.