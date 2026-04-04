Генсек НАТО Рютте поїде до США на тлі кризи в Альянсі та погроз Трампа

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає Сполучені Штати 8−12 квітня. У Вашингтоні він проведе переговори з президентом США Дональдом Трампом, держсекретарем Марко Рубіо та главою Пентагону Пітом Гегсетом.

Про візит офіційно повідомили в НАТО.



На сайті Альянсу зазначається, що 8 квітня Рютте зустрінеться з Трампом, Рубіо та Гегсетом. Уже наступного дня, 9 квітня, генсек НАТО виступить із промовою та візьме участь у дискусії, організованій Ronald Reagan Presidential Foundation Institute. З 10 по 12 квітня він також має взяти участь у зустрічі Більдерберзького клубу.

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У НАТО назвали цю поїздку «заздалегідь запланованою», однак її проведення збігається з різким загостренням відносин між Вашингтоном і європейськими союзниками. Візит Рютте відбудеться на тлі нових погроз Дональда Трампа щодо можливого виходу США з Альянсу після суперечок із партнерами через війну проти Ірану.

Останніми днями Трамп публічно ставив під сумнів подальшу участь США в НАТО та різко критикував європейські країни за небажання підтримати американську лінію щодо Ормузької протоки й конфлікту з Іраном.

Водночас у США немає ознак негайного формального виходу з Альянсу.

Раніше Трамп заявляв, що США можуть відмовитися від гарантій захисту союзників у разі нападу, якщо вважатимуть їхню підтримку недостатньою. Франція у відповідь наголосила, що НАТО створювали для безпеки євроатлантичного простору, а не для операцій в Ормузькій протоці. На цьому тлі візит Рютте до США розглядають як спробу знизити градус публічного конфлікту між Білим домом і союзниками по НАТО.