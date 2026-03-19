«Це відправили в Україну». Геґсет заявив, що військова допомога Україні виснажила запаси США

Про це очільник Пентагону заявив під час брифінгу у четвер, 19 березня.

Геґсет також поклав відповідальність на попереднього президента США Джо Байдена.

«Ми досі стикаємося з наслідками того, що створив Джо Байден, — а саме з виснаженням наших запасів і відправкою їх не нашим власним військовим, а Україні. Щоразу, коли ми озираємося назад і бачимо будь-яку проблему, маємо одну й ту саму відповідь: „Ну, це відправили в Україну“», — заявив Геґсет.

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І наголосив, що вважає за потрібне використовувати наявні боєприпаси в інтересах самих Сполучених Штатів.

4 березня президент США Дональд Трамп заявив у соцмережі Truth Social, що Сполучені Штати мають практично необмежений запас зброї, за допомогою якої вони можуть «воювати вічно». Водночас Трамп зазуважив, що кількість боєприпасів все ж не відповідає його очікуванням.

Інфографіка: NV

3 березня Трамп також говорив про те, що США мають «величезну кількість боєприпасів», однак дорікав попередній адміністрації Джо Байдена за передачу великої кількості озброєнь Україні безкоштовно.

10 лютого посол США при НАТО Метью Віттакер заявив, що союзники по НАТО взяли на себе зобов’язання купити у Штатів зброю для України на $4,5 млрд. Найбільший внесок, за його словами, зробили Німеччина, Нідерланди та Норвегія.