Після звинувачень України у «диверсії». Орбан прибув на кордон із Сербією та назвав Турецький потік «пуповиною» економіки Угорщини

Орбан і Сійярто прибули на сербсько-угорський кордон після інциденту з вибухівкою біля Турецького потоку (Фото: Скріншот із відео Оrbán Viktor/Facebook)

У понеділок, 6 квітня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан приїхав на сербсько-угорський кордон, щоб оглянути газопровід Турецький потік , біля якого напередодні знайшли вибухівку.

Як повідомляє Telex, разом з Орбаном на кордон прибув міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, який раніше звинував Україну у причетності до «диверсії» у Сербії.

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Прем'єр зазначив, що Будапешту довелося організувати військову охорону для угорської ділянки газопроводу.

У прямому ефірі з кордону Орбан сказав, що енергопостачання Угорщини стане неможливим, якщо газопровід Турецький потік буде заблоковано.

Він згадав у промові Україну, а також назвав Турецький потік «пуповиною» угорської економіки.

«Коли українці заблокували російський газ, що надходив через Україну, ми змогли ввести цей трубопровід в експлуатацію та збільшити його пропускну здатність. Хоча ми перебуваємо під українською газовою блокадою, ми все одно здатні забезпечувати Угорщину газом і, відповідно, енергією. Тому цей трубопровід є таким важливим, це пуповина: якщо її перерізати, угорська економіка зупиниться», — сказав він.

5 квітня президент Сербії Александр Вучич заявив, що на території муніципалітету Каніжа поруч з об'єктом газової інфраструктури, що з'єднує його країну з Угорщиною, було виявлено вибухові пристрої.

За його словами, йдеться про два великі пакети вибухівки з детонаторами. Вучич також повідомив про інцидент прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану.

Своєю чергою Орбан скликав з цього приводу засідання надзвичайної ради оборони. Після цього Сійярто натякнув на причетність України до інциденту.

«Ця спроба терористичного нападу цілком вписується в низку дій, в рамках яких українці постійно намагаються унеможливити постачання російського газу та нафти до Європи», — вигадав він.

Того ж дня речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий запевнив, що Київ не має жодного стосунку до знайденої вибухівки.

Він також припустив, що до цього може бути причетна Росія. Тихий вважає, що це, найімовірніше, була російська операція під чужим прапором, здійснена в межах втручання Москви у вибори в Угорщині.

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6 квітня у Сербії заявили, що Україна не причетна до закладення вибухівки біля газопроводу Турецького потоку.