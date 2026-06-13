У США знову заговорили про російський слід у справі Гаванського синдрому

Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард відкликала два аналітичні звіти часів адміністрації Джо Байдена, які вважали малоймовірною причетність іноземних держав до так званого Гаванського синдрому — загадкового захворювання, що вразило американських дипломатів, розвідників та урядовців у різних країнах світу.

Про це повідомляють The Wall Street Journal та CNN.



В Офісі директора Національної розвідки США заявили, що оцінки 2023 та 2025 років не відповідали необхідним аналітичним стандартам.

Реклама

У службовій записці зазначається, що автори звітів нібито вибірково виключали частину розвідувальної інформації, придушували альтернативні версії аналізу, спиралися на «етично сумнівне медичне дослідження» та обмежували збір даних для підтримки заздалегідь визначеної аналітичної лінії.

«Майбутні оцінки щодо Гаванського синдрому будуть ґрунтуватися на суворих етичних стандартах, враховувати всі доступні джерела розвідданих та залучати широке коло експертів», — заявили в американській розвідці.

У 2023 році американська розвідка дійшла висновку, що не має достовірних доказів причетності будь-якої іноземної держави до випадків захворювання. Тоді більшість спецслужб вважали, що симптоми могли бути пов’язані з уже наявними медичними проблемами, звичайними захворюваннями або впливом навколишнього середовища.

У січні 2025 року розвідувальне співтовариство США повторило оцінку, згідно з якою втручання іноземної держави залишалося «дуже малоймовірним». Водночас дві американські спецслужби зазначали, що існує приблизно рівна ймовірність того, що противники США могли розробляти нові технології або зброю, здатну викликати подібні симптоми.

Саме ці висновки тепер офіційно відкликані.

Гаванський синдром вперше зафіксували у 2016 році серед американських дипломатів у столиці Куби — Гавані. Постраждалі повідомляли про сильні головні болі, запаморочення, нудоту, проблеми з пам’яттю, концентрацією, тривожність та інші неврологічні симптоми.

Згодом подібні випадки реєстрували серед співробітників уряду США в Китаї, Росії, Польщі, Сербії, Індії, Колумбії, Франції та інших країнах.

Реклама:

За даними американської влади, за десять років синдром торкнувся понад 1500 співробітників уряду США. Частина дипломатів та розвідників була змушена завершити кар'єру через наслідки захворювання.

Однією з головних версій походження синдрому тривалий час залишався вплив спрямованого електромагнітного або мікрохвильового випромінювання.

У 2022 році спеціальна урядова комісія США дійшла висновку, що частина інцидентів могла бути пов’язана з використанням імпульсної електромагнітної енергії зовнішнього походження.

Підозри щодо Росії

У квітні 2024 року The Insider, Der Spiegel та CBS News опублікували спільне розслідування, в якому заявили про можливий зв’язок між випадками Гаванського синдрому та діяльністю військової частини № 29155 Головного управління Генштабу РФ (ГРУ).



Журналісти стверджували, що окремі випадки захворювання американських чиновників збігалися за місцем і часом із перебуванням співробітників цього підрозділу в різних країнах світу, зокрема в Європі, Китаї та Грузії.

За даними розслідувачів, саме ця частина ГРУ пов’язується із низкою диверсійних та спецоперацій за кордоном.

Втім, навіть після публікації розслідування американська розвідка офіційно не підтвердила причетність Росії до інцидентів.

Рішення про відкликання звітів не означає, що США встановили винуватця Гаванського синдрому. Однак воно фактично скасовує офіційну позицію, яка вважала іноземне втручання малоймовірним.

Голова комітету з розвідки Палати представників США Рік Кроуфорд привітав крок Габбард і заявив, що попередні оцінки завдали шкоди постраждалим співробітникам американських спецслужб та дипломатичної служби.

Реклама:

Тепер американська розвідка може повернутися до повторного аналізу причин виникнення Гаванського синдрому, включно з версіями про можливе застосування нових видів зброї іноземними державами.