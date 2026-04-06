Україна готує свої пропозиції для посилення документу щодо гарантій безпеки — Зеленський

6 квітня, 21:35
Президент України Володимир Зеленський розповів про роботу над документом щодо гарантій безпеки (Фото: Zelenskiy Official / Telegram)

Президент України Володимир Зеленський розповів про роботу над документом щодо гарантій безпеки (Фото: Zelenskiy Official / Telegram)

Україна готує свої пропозиції для посилення документу щодо гарантій безпеки. Наразі з цього питання триває предметна робота з американською стороною.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення в понеділок, 6 квітня.

«Як і домовлялись, Україна готує свої пропозиції, своє посилення документу про гарантії безпеки. Саме гарантії безпеки — це ключ до реального закінчення війни, до тривалого миру. Взагалі до такої політичної та юридичної ситуації, щоб війну можна було закінчити і щоб у людей була довіра до процесу», — заявив Зеленський.

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Він також наголосив на важливості підтримки партнерів на шляху до завершення війни.

«Важливо, щоб партнери нас у цьому чули, і щоб надалі в перемовинах ми йшли продуктивно», — додав український президент.

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3 квітня під час спілкування з журналістами Зеленський повідомив, що запросив до Києва американську переговорну делегацію, а також заявив, що Україна найближчими днями впише в розроблений документ відповіді на питання щодо гарантій безпеки.

Зеленський пояснив, що такий формат переговорів розглядається як альтернатива тристоронній зустрічі, проведення якої зараз ускладнене через війну на Близькому Сході.

В інтерв'ю агентству Reuters, опублікованому 25 березня, Зеленський сказав, що Сполучені Штати згодні надати Україні гарантії безпеки за умови, що Сили оборони вийдуть з Донбасу.

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Державний секретар США Марко Рубіо назвав слова президента України брехнею.

Коментуючи відповідь Рубіо, Зеленський пояснив, що Україна прагнула підписати гарантії безпеки ще до закінчення війни, і відповідні домовленості були майже готові, але США заявили, що це можливо лише після завершення бойових дій.

Редактор: Катерина Шпак

Теги:   Володимир Зеленський США гарантії безпеки Війна Росії проти України закінчення війни в Україні

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