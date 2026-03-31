«Не можу стверджувати, що не було тиску». Нардеп прокоментував заяву Зеленського про гарантії безпеки від США

25 березня Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters сказав, що Сполучені Штати згодні надати Україні гарантії безпеки за умови, що Сили оборони вийдуть з Донбасу (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю Radio NV прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про гарантії безпеки від США.

Говорячи в ефірі Radio NV про слова Зеленського про вихід України з Донбасу як умову надання гарантій безпеки США та заяву Держсекретаря Марко Рубіо про те, що це неправда, Веніславський заявив:

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«Коли йдеться про завершення війни, ми чудово розуміємо, що вже впродовж останнього року під час перемовин, які періодично ведуться командами України, США, а також командами Росії та США, чи то у тристоронньому форматі, ключове питання, яке заважає укласти угоду про припинення війни і досягнення миру, є бажання росіян повністю окупувати Донбас».

Він наголосив, що для української влади здача територій неприпустима ні з погляду Конституції, ні з погляду національних інтересів України.

«Росіяни не готові закінчити війну, доки не отримають Донбас, а США не готові надати нам гарантії безпеки до завершення війни», — додав Веніславський.

За його словами, доки триває війна, США не готові надавати Україні гарантії безпеки, бо з погляду міжнародного права зміст гарантій зобов’язуватиме їх надавати ту допомогу, яка буде передбачена в цій угоді, в процесі війни, а вони цього не бажають.

«Доки не буде зупинено війну і укладено мир, вони точно не надаватимуть жодних гарантій безпеки. Тому я не можу зараз стверджувати, що повністю не було ніякого тиску. Бо якщо дивитися, слухати і читати заяви американських політиків, вони говорять, що Україна теж має йти на якісь болючі поступки. Крім Донбасу, інших болючих поступок у тих мирних ініціативах, які озвучуються впродовж останнього року, немає», — заявив нардеп.

Гарантії безпеки США для України — останні новини

В інтерв'ю Reuters, опублікованому 25 березня, Зеленський сказав, що Сполучені Штати згодні надати Україні гарантії безпеки за умови, що Сили оборони вийдуть з Донбасу.

Держсекретар США Марко Рубіо назвав слова Зеленського брехнею.

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«Шкода, що він це каже, тому що він знає, що це неправда. Це не те, що йому сказали. Йому сказали очевидне: гарантії безпеки не почнуть діяти до завершення війни, тому що інакше ви будете втручатись у війну… Йому чітко сказали, і він мав зрозуміти, що гарантії безпеки будуть лише після кінця війни. Але це не було пов’язане з тим, що він віддає територію. Не знаю, чому він це каже, це просто неправда», — сказав держсекретар.

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Коментуючи ці слова Рубіо, Зеленський пояснив, що Україна прагнула підписати гарантії безпеки ще до закінчення війни, і відповідні домовленості були майже готові, але США заявили, що це можливо лише після завершення бойових дій.

«Це звучить абсолютно прямо, що ми зможемо отримати гарантії безпосередньо від Сполучених Штатів Америки не до припинення вогню, не до закінчення війни. А після того, як наші війська вийдуть з Донбасу, що є умовою закінчення війни. Саме в такому форматі ми зможемо отримати гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки», — зазначив він.

Водночас президент сказав, що йдеться не про тиск США, а про реалії переговорного процесу.

«Просто, може, сприйнялось це так, що американці начебто тиснуть, щоб ми виходили, і тільки тоді дадуть гарантії безпеки. Я не кажу, що вони на нас тиснуть. І ніколи це не казав ні публічно, ні по-іншому», — передало слова Зеленського видання Lb.ua.

Він також заявив, що всі бачать, хто в цій ситуації агресор і хто на кого тисне.

«Про це не обов’язково говорити голосно. Достатньо людям мозку, щоби проаналізувати всю ситуацію. І всі розуміють причини, чому і які умови на сьогодні. На сьогодні є які умови закінчення війни», — зазначив президент.

Зеленський неодноразово наголошував, що позиція України з територіальних питань не змінилася. Київ не погодиться віддати Росії Донецьку та Луганську області. Зокрема, в інтерв'ю Corriere Della Sera, опублікованому 3 березня, він заявив, що Україна не залишить Донбас і його 200 000 мешканців, оскільки відступ відкриє Росії шлях до центру країни і не зупинить нових вимог Кремля.



13 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Київ отримав інформацію від Вашингтона про готовність ратифікувати гарантії безпеки для України в Конгресі США.

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Сибіга наголосив, що йдеться саме про юридично зобовʼязуючі гарантії, а не запевнення — вперше в історії України.

9 лютого Зеленський заявив, що документи щодо гарантій безпеки для України вже готові.

Згодом глава держави підписав указ про рішення РНБО від 30 січня щодо гарантій безпеки для України.