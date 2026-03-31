Ольга Стефанішина впевнена, що Конгрес США підтримає гарантії безпеки для України, особливо якщо угоду ініціює президент США (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Посолка України в США Ольга Стефанішина в інтерв'ю Radio NV спрогнозувала, чи підтримає Конгрес США угоду про гарантії безпеки для України.

«Я не маю жодних сумнівів, що угода про гарантії безпеки матиме переважну двопартійну підтримку більшості в обох палатах. Тобто це і Сенат, і Палата представників», — заявила Стефанішина в ефірі Radio NV.

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Вона зазначила, що якщо ця угода буде внесена або ініційована президентом США, гарантії безпеки для України підтримає навіть консервативне крило Республіканської партії, яке виступає проти участі США у зовнішніх конфліктах.

Посолка розповіла, що багато друзів України в Сенаті наполягають на тому, що гарантії безпеки для України мають бути реальними.

«Відповідно, ми також маємо впевненість, що ці гарантії безпеки будуть збалансовані. І з точки зору того, що вони можуть бути підтримані на двопартійній основі, і з точки зору того, що це будуть не просто слова або декларації, а реальна юридична рамка», — сказала Стефанішина.

Вона підсумувала, що сумнівів у підтримці гарантій безпеки США для України Конгресом немає, але додала, що нічого не є константою, тому робота в Конгресі має продовжуватись постійно та регулярно і всі контакти мають підтримуватись.

«Я дуже вдячна українській спільноті і багатьом американським друзям, нашим колегам-послам країн європейських, які працюють тут так само. У нас є злагоджена, системна робота щодо обох палат, і це, як кажуть, той біг на місці, який треба забезпечувати постійно, щоб мати результати, мати підтримку», — сказала посолка.

Гарантії безпеки США для України — останні новини

В інтерв'ю Reuters, опублікованому 25 березня, Зеленський сказав, що Сполучені Штати згодні надати Україні гарантії безпеки за умови, що Сили оборони вийдуть з Донбасу.

Держсекретар США Марко Рубіо назвав слова Зеленського брехнею.

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«Шкода, що він це каже, тому що він знає, що це неправда. Це не те, що йому сказали. Йому сказали очевидне: гарантії безпеки не почнуть діяти до завершення війни, тому що інакше ви будете втручатись у війну… Йому чітко сказали, і він мав зрозуміти, що гарантії безпеки будуть лише після кінця війни. Але це не було пов’язане з тим, що він віддає територію. Не знаю, чому він це каже, це просто неправда», — сказав держсекретар.

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Коментуючи ці слова Рубіо, Зеленський пояснив, що Україна прагнула підписати гарантії безпеки ще до закінчення війни, і відповідні домовленості були майже готові, але США заявили, що це можливо лише після завершення бойових дій.

«Це звучить абсолютно прямо, що ми зможемо отримати гарантії безпосередньо від Сполучених Штатів Америки не до припинення вогню, не до закінчення війни. А після того, як наші війська вийдуть з Донбасу, що є умовою закінчення війни. Саме в такому форматі ми зможемо отримати гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки», — зазначив він.

Водночас президент сказав, що йдеться не про тиск США, а про реалії переговорного процесу.

«Просто, може, сприйнялось це так, що американці начебто тиснуть, щоб ми виходили, і тільки тоді дадуть гарантії безпеки. Я не кажу, що вони на нас тиснуть. І ніколи це не казав ні публічно, ні по-іншому», — передало слова Зеленського видання Lb.ua.

Він також заявив, що всі бачать, хто в цій ситуації агресор і хто на кого тисне.

«Про це не обов’язково говорити голосно. Достатньо людям мозку, щоби проаналізувати всю ситуацію. І всі розуміють причини, чому і які умови на сьогодні. На сьогодні є які умови закінчення війни», — зазначив президент.

Зеленський неодноразово наголошував, що позиція України з територіальних питань не змінилася. Київ не погодиться віддати Росії Донецьку та Луганську області. Зокрема, в інтерв'ю Corriere Della Sera, опублікованому 3 березня, він заявив, що Україна не залишить Донбас і його 200 000 мешканців, оскільки відступ відкриє Росії шлях до центру країни і не зупинить нових вимог Кремля.



13 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Київ отримав інформацію від Вашингтона про готовність ратифікувати гарантії безпеки для України в Конгресі США.

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Сибіга наголосив, що йдеться саме про юридично зобовʼязуючі гарантії, а не запевнення — вперше в історії України.



9 лютого Зеленський заявив, що документи щодо гарантій безпеки для України вже готові.

Згодом глава держави підписав указ про рішення РНБО від 30 січня щодо гарантій безпеки для України.