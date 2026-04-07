Міністр закордонних справ України у 2014−2019 роках Павло Клімкін в ефірі Radio NV пояснив, чому президент України Володимир Зеленський кілька разів заявив, що США гарантуватимуть Україні безпеку лише після виведення українських військ з Донбасу.

«Я думаю, що він хоче засвітити тиск з боку американців. Простіше його засвітити публічно і медійно, ніж витримувати на конфіденційних переговорах», — заявив Клімкін в ефірі Radio NV.

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Він зазначив, що проєкт гарантій безпеки США для України «в принципі, виглядає непогано», хоча пропонується «не зовсім те, що вони дають тим самим японцям або південним корейцям».

Водночас ексголова МЗС України констатував, що США «майже все одно», де буде проходити лінія розмежування.

«Якщо для того, щоб отримати цю угоду і перезавантажити відносини з Путіним, — і в бізнес-сенсі, і в політичному сенсі, і в сенсі маневру щодо Китаю, і в сенсі маневру по стратегічним озброєнням, — потрібно якось „звільнити“, я це цинічно кажу, для Путіна частину Донбасу, вони будуть на це тиснути. Оскільки люди, які ведуть переговори, знають, як вести саме бізнес-переговори, і як досягати реальних оборудок. І вони вважають, що цей досвід може бути перенесений на політичну реальність», — сказав Клімкін.

Він допустив, що якщо Трамп буде змушений закінчити війну проти Ірану «без нокаута і навіть без нокдауна», він здійснить ще одну або кілька хвиль тиску на Україну.

«Тому я думаю, що хвилі тиску на нас ще прийдуть і це одна з причин, чому Володимир Зеленський публічно каже про цей тиск. Як на мене, це одне з пояснень цієї логіки», — підсумував ексголова МЗС України.

Заяви Зеленського про умови надання Україні гарантій США та реакція на них

В інтерв'ю Reuters, опублікованому 25 березня, Зеленський сказав, що Сполучені Штати згодні надати Україні гарантії безпеки за умови, що Сили оборони вийдуть з Донбасу.

27 березня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що слова президента України Володимира Зеленського про вимогу США вивести українські війська з Донбасу в обмін на гарантії безпеки є «брехнею». Він наголосив, що Вашингтон не ставив таких умов і не вимагав від України поступок територіями, а гарантії безпеки можливі тільки після завершення війни.

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28 березня український лідер у відповідь заявив, що США розглядають надання гарантій безпеки Україні тільки після завершення війни, зокрема за умови виведення військ з Донбасу, але заперечував, що йдеться про прямий тиск з їхнього боку.

31 березня Зеленський заявив, що Росія висуває вимоги, щоб Україна вийшла з підконтрольної їй частини Донбасу, і «тоді війна закінчиться», а якщо Україна впродовж двох місяців не вийде, то Росія захопить Донбас і «потім будуть інші умови».

Після цього речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва нібито не ставила Україні жодних дедлайнів щодо виведення військ із Донбасу. Водночас він сказав, що вивести війська України з Донбасу «потрібно сьогодні, а краще це було зробити вчора».