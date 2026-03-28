Вимога виведення військ України з Донбасу: Зеленський відповів на заяву Рубіо, який назвав його слова брехнею

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву держсекретаря Марко Рубіо , який назвав брехнею його слова про те, що США вимагають від України вивести війська з Донбасу в обмін на гарантії безпеки.

Під час онлайн-брифінгу з українськими та іноземними журналістами Зеленський пояснив, що Україна прагнула підписати гарантії безпеки ще до закінчення війни, і відповідні домовленості були майже готові, але США заявили, що це можливо лише після завершення бойових дій, повідомило Суспільне.

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«Це звучить абсолютно прямо, що ми зможемо отримати гарантії безпосередньо від Сполучених Штатів Америки, не до припинення вогню, не до закінчення війни. А після того, як наші війська вийдуть із Донбасу, що є умовою закінчення війни. Саме в такому форматі ми зможемо отримати гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки», — зазначив він.

Водночас президент сказав, що йдеться не про тиск США, а про реалії переговорного процесу.

«Просто, може, сприйнялось це так, що американці начебто тиснуть, щоб ми виходили, і тільки тоді дадуть гарантії безпеки. Я не кажу, що вони на нас тиснуть. І ніколи це не казав ні публічно, ні по-іншому», — передало слова Зеленського видання Lb.ua.

Він також заявив, що всі бачать, хто в цій ситуації агресор і хто на кого тисне.

«Про це не обов’язково говорити голосно. Достатньо людям мозку, щоби проаналізувати всю ситуацію. І всі розуміють причини, чому і які умови на сьогодні. На сьогодні є які умови закінчення війни», — зазначив президент.

Зеленський наголосив, що Україна не відмовляється від власних гарантій безпеки — це і виробництво озброєння, і підтримка європейських партнерів, і допомога США. Він додав, що ризик нової агресії з боку Росії залишається високим навіть після завершення війни, тому питання гарантій є критично важливим.

В інтерв'ю Reuters, опублікованому 25 березня, Зеленський сказав, що Сполучені Штати згодні надати Україні гарантії безпеки за умови, що Сили оборони вийдуть із Донбасу.

Рубіо назвав слова Зеленського брехнею.

«Шкода, що він це каже, тому що він знає, що це неправда. Це не те, що йому сказали. Йому сказали очевидне: гарантії безпеки не почнуть діяти до завершення війни, тому що інакше ви будете втручатись у війну… Йому чітко сказали, і він мав зрозуміти, що гарантії безпеки будуть лише після кінця війни. Але це не було пов’язане з тим, що він віддає територію. Не знаю, чому він це каже, це просто неправда», — сказав держсекретар.

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У січні Зеленський говорив, що документ про гарантії безпеки між Україною і США повністю готовий і чекає на підписання.

Раніше Українська правда писала, що навколо статусу неокупованих частин Донбасу створено всю переговорну конструкцію, яку спеціальні посланці американського президента Дональда Трампа разом із Москвою протягом майже пів року намагаються «продати» Києву як спосіб закінчення війни.

Видання зазначало, що інші питання, на кшталт енергетичних чи гуманітарних, існують переважно заради демонстрації «динаміки» та «прогресу». Ключовим залишається пункт про готовність чи неготовність України вивести свої війська з Донецької області.

Зеленський неодноразово наголошував, що позиція України з територіальних питань не змінилася. Київ не погодиться віддати Росії Донецьку та Луганську області. Зокрема, в інтерв'ю Corriere Della Sera, опублікованому 3 березня, він заявив, що Україна не залишить Донбас і його 200 000 мешканців, оскільки відступ відкриє Росії шлях до центру країни і не зупинить нових вимог Кремля.