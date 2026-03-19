25 країн ЄС заявили про готовність зробити внесок у гарантії безпеки для України: що сюди входить

Європейський Союз готовий зробити свій внесок у гарантії безпеки для України . Також об'єднання продовжить брати участь у зусиллях, спрямованих на досягнення сталого та справедливого миру.

Відповідну заяву зробили у четвер, 19 березня, в Брюсселі 25 лідерів ЄС в рамках засідання Європейської ради, передає Інтерфакс-Україна.

«Європейський Союз та держави-члени готові зробити свій внесок у забезпечення надійних та достовірних гарантій безпеки для України, зокрема через коаліцію охочих та у співпрацю зі Сполученими Штатами», — сказано в заяві.

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В документі йдеться, що це включатиме підтримку здатності України стримувати агресію та ефективно захищатися, зокрема у довгостроковій перспективі, через:

Місію військової допомоги ЄС на підтримку України (EUMAM Ukraine);

Консультативну місію ЄС в Україні (EUAM Ukraine).

Як зазначено в заяві, внесок Євросоюзу та держав-членів базуватиметься на їхніх відповідних компетенціях та можливостях і відповідатиме міжнародному праву.

Лідери також зазначили, що ЄС продовжить активно брати участь у мирних зусиллях відповідно до мети об'єднання сприяти миру, закріпленої в договорах.

«Шлях до миру в Україні не може бути визначений без України. Європейський Союз вирішуватиме питання своєї компетенції або ті, що стосуються його безпеки», — наголошується в тексті.

Європейська рада рішуче засудила РФ за «систематичні та навмисні напади на цивільну та енергетичну інфраструктуру України, зокрема на теплоенергетичні установки».

«Європейська рада вітає енергетичну підтримку, гуманітарну допомогу та допомогу у сфері цивільного захисту, надану Україні ЄС та його державами-членами, а також міжнародними партнерами. Європейська рада закликає до подальшої активізації зусиль ЄС, узгоджених із зусиллями міжнародних партнерів, для підтримки України у терміновому ремонті, відбудові та зміцненні стійкості її енергетичної системи», — вказано в документі.

Крім того, Єврорада підкреслила важливість «подальших постійних зусиль щодо надання військової підтримки Україні та термінового прискорення виробництва та постачання пріоритетного обладнання».

Зокрема, йдеться про системи ППО, боєприпаси, дрони та ракети, щоб Україна могла захистити свою енергетичну та критично важливу інфраструктуру.

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«У цьому контексті розвиток оборонної промисловості України, зокрема через співпрацю між ЄС та Україною в галузі оборонної промисловості, залишається вирішальним», — наголошується в тексті.

Разом з тим, лідери ЄС зазначили, що вся військова підтримка, а також гарантії безпеки для України, будуть надаватися «з повною повагою до політики безпеки та оборони певних держав-членів та з урахуванням інтересів безпеки та оборони всіх держав-членів».

У лютому 2026 року німецьке видання Die Welt повідомило, що у європейських політичних і дипломатичних колах обговорюють можливі параметри майбутньої мирної угоди щодо припинення війни Росії проти України. Серед варіантів, які фігурують у дискусіях, — прискорення процесу вступу України до Євросоюзу та додаткові гарантії безпеки.

Водночас видання Politico писало, що Україна побоюється, що не зможе покладатися на гарантії безпеки від союзників у рамках будь-якої потенційної мирної угоди, тому має бути готовою стояти самотужки, як «сталевий дикобраз», щоб РФ не напала знову.