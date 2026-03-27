Рубіо назвав «брехнею» слова Зеленського про те, що США вимагають від України вивести війська з Донбасу в обмін на гарантії безпеки

Державний секретар США Марко Рубіо назвав «брехнею» слова президента Володимира Зеленського про те, що Вашингтон згоден надати Україні гарантії безпеки за умови, що Сили оборони вийдуть із Донбасу.

Про це повідомляє телеканал Sky News.

«Це брехня… Шкода, що він це каже, тому що він знає, що це неправда. Це не те, що йому сказали. Йому сказали очевидне: гарантії безпеки не почнуть діяти до завершення війни, тому що інакше ви будете втручатись у війну… Йому чітко сказали, і він мав зрозуміти, що гарантії безпеки будуть лише після кінця війни. Але це не було пов’язане з тим, що він віддає територію. Не знаю, чому він це каже, це просто неправда», — заявив Рубіо.

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За словами державного секретаря, Сполучені Штати казали українцям, що не просувають те, на чому наполягають росіяни.

«Це їхній вибір, ми ніколи не казали віддавати його (Донбас — ред.) чи ні», — додав він.

В інтерв'ю Reuters, опублікованому 25 березня, Зеленський сказав, що Сполучені Штати згодні надати Україні гарантії безпеки за умови, що Сили оборони вийдуть із Донбасу.

У січні глава держави говорив, що документ про гарантії безпеки між Україною і США повністю готовий і чекає на підписання.

Раніше Українська правда писала, що навколо статусу неокупованих частин Донбасу і створено всю переговорну конструкцію, яку спеціальні посланці американського президента Дональда Трампа разом із Москвою протягом майже пів року намагаються «продати» Києву як закінчення війни.

Видання зазначало, що інші питання, на кшталт енергетичних чи гуманітарних, існують переважно заради демонстрації «динаміки» та «прогресу». Ключовим залишається пункт про готовність чи неготовність України вивести свої війська з Донецької області.

Зеленський неодноразово наголошував, що позиція України з територіальних питань не змінилася. Київ не погодиться віддати Росії Донецьку та Луганську області. Зокрема, в інтерв'ю Corriere Della Sera, опублікованому 3 березня, він заявив, що Україна не залишить Донбас і його 200 000 мешканців, оскільки відступ відкриє Росії шлях до центру країни і не зупинить нових вимог Кремля.