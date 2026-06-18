«Розмова, яка може багато змінити»: Зеленський після саміту G7 провів розмову з Трампом і Макроном

Президент США Дональд Трамп, президент Франції Еммануель Макрон та президент України Володимир Зеленський під час робочої зустрічі на саміті G7 у місті Евіан-ле-Бен, Франція, 16 червня 2026 року (Фото: Thibault Camus/Pool via REUTERS)

Президент України Володимир Зеленський провів спільну розмову з президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Емманюелем Макроном після завершення саміту G7 .

Про це президент України повідомив у своєму Telegram.

«Важлива координаційна розмова, яка може багато змінити. Підсумували наші перемовини на саміті G7. Вдячний Президенту Трампу за увагу до України та готовність допомагати наближенню миру. Вдячний Емманюелю за відмінну організацію саміту та незмінно сильну спільну роботу. Працюємо, щоб посилити Україну, нашу співпрацю та дипломатичні перспективи», — зазначив Зеленський.

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Саміт G7 у Франції — головне

Саміт лідерів Великої сімки (G7) стартував 15 червня у курортному французькому місті Ев’ян-ле-Бен під головуванням Емманюеля Макрона, він триватиме до 17 червня включно.

16 червня відбулися закриті переговори між Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. Американський президент назвав цю першу за кілька місяців зустріч «дуже хорошою».

Згодом Зеленський повідомив, що сподівається на ще одну зустріч із Трампом 17 червня.

Politico писало, що Трамп в обмін на допомогу Європи з Ормузькою протокою може піти на поступки щодо України. Президент США також здивував учасників саміту G7, оголосивши, що Штати знову введуть санкції проти нафтового сектора Росії.

У підсумковій заяві лідерів Сімки, опублікованій 17 червня, сказано, що країни домовилися запровадити нові санкції проти РФ та збільшити постачання систем ППО Україні.