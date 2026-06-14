Саміт G7. Європейські лідери обговорять з Трампом «п'ять основних пунктів» для врегулювання війни в Україні — ЗМІ

Європейські лідери та Трамп обговорять переговори між Україною та РФ (Фото: REUTERS/Evan Vucci)

На саміті G7, який відбудеться з 15 по 17 червня у французькому Евіані, обговорюватимуть потенційні мирні перемовини між Україною та Росією. Президент США Дональд Трамп долучиться до обговорення «п’яти основних пунктів» для врегулювання війни.

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на джерела в німецькому уряді.

Наразі найреалістичнішим називають формат «Україна, Росія, США і Європа».

«Сьогодні Україна перебуває в новій позиції сили. Росія не може перемогти військовим шляхом. Її економіка зазнає труднощів. Тому вперше може повільно відкриватися вікно можливостей для дипломатії. Про це радилися в Лондоні на зустрічі. Разом вони сформулювали п’ять основних пунктів, які також будуть обговорюватися в Евіані з президентом Трампом», — сказав співрозмовник.

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Джерела в німецькому уряді зазначають, що наразі важливо оцінити, «наскільки Європа і США наближені». За їхніми словами, найскладніше питання полягає у тому, хто говоритиме від імені Європи у перемовинах.

«Наразі немає остаточної відповіді. Потрібна одночасно ефективність і легітимність. Ефективність означає не надто великий формат. Легітимність означає тісну координацію з Україною, США і європейськими партнерами», — пояснило джерело.

Співрозмовник додав, що навряд чи буде досягнуто домовленості між країнами G7 та Україною щодо нової ініціативи про мирні переговори.

П’ять умов для сталого миру, узгоджені лідерами Німеччини, Франції, Великої Британії та України — головне

7 червня президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч у Лондоні з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у форматі E3 — Україна.

За підсумками зустрічі було ухвалено спільну заяву. У документі йдеться, що «Європа, як незмінний союзник України, має відігравати важливу роль у будь-якому врегулюванні». Також у документі окреслюються 5 умов, які, на думку лідерів, мають бути створені для досягнення «справедливого і міцного миру».

Це:

негайне і повне припинення вогню;

нинішня лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів;

після набуття чинності перемир’я Україна повинна отримати надійні та юридично зобов’язуючі гарантії безпеки на основі зобов’язань, взятих у Берліні в грудні 2025 року і в Парижі в січні 2026 року — це включає розгортання багатонаціональних сил в Україні;

російські активи залишатимуться замороженими, доки РФ не припинить війну і не компенсує Україні збитки;

у будь-якій угоді мають бути захищені європейські інтереси у сфері безпеки: елементи переговорів, що стосуються ЄС і НАТО, потребуватимуть згоди відповідно країн-членів ЄС і НАТО.

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Лідери також підтримали пропозицію України щодо прямих переговорів із Росією — за активної участі США та Європи.

Речник кремлівського режиму Дмитро Пєсков стверджує, що умови для справедливого миру в Україні, озвучені лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини, є, як він висловився, «непослідовними».