Як заявили джерела Politico в дипломатичних колах, в рамках саміту G7 у Франції є дуже великі сподівання, що президент США Дональд Трамп підтримає Україну — але на певних умовах (Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент США Дональд Трамп на саміті G7 (Великої сімки) у Франції простягнув Україні «оливкову гілку» та продемонстрував «жести доброї волі» — але з певними умовами.

Про це 16 червня повідомляє видання Politico з посиланням на двох високопоставлених дипломатів Євросоюзу.

«Лідери G7 прибули до Евіан-ле-Бен, готові до гострого конфлікту з президентом США Дональдом Трампом щодо питань Ірану та війни в Україні. Однак, за словами джерел, за підсумками першого повного дня переговорів Групи семи вони проявили несподіваний оптимізм щодо своїх відносин із Білим домом — і стали дещо менш стурбовані тим, чи зірветься наступного місяця найважливіший саміт НАТО в Туреччині», — пише видання.

Реклама

За словами двох європейських топдипломатів, які стежили за переговорами лідерів G7, Трамп наполягав на тому, щоб колеги з Великої сімки підтримали його угоду з Іраном і запропонували допомогу в розмінуванні Ормузької протоки — ще до того, як віцепрезидент Джей Ді Венс прибуде до Женеви для укладення угоди про припинення вогню з Тегераном.

«Схоже, починають набувати обрисів контури угоди, в рамках якої Трамп підтримає Європу в питанні України в обмін на європейську допомогу в забезпеченні безпеки Ормузької протоки — найважливішого морського шляху, закриття якого під час війни з Іраном призвело до різкого стрибка цін на енергоносії», — пише видання.

Причому, як зазначає Politico, Трамп, то посміхаючись, то стаючи стриманим, президент США застав учасників саміту G7 зненацька, оголосивши після 70-хвилинної зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та іншими лідерами, що США знову введуть санкції проти нафтового сектора Росії.

«Росія повинна піти на угоду», — заявив глава Білого дому.

Більше того, за словами джерел видання, за закритими дверима президент США проявив помітну готовність до компромісу — прагнучи заручитися як словесною, так і матеріальною підтримкою американської угоди з Іраном.

«Йому (Трампу — ред.) знадобляться ресурси союзників із Великої сімки та інших країн… для розмінування Ормузької протоки», — зазначив один із провідних дипломатів ЄС.

Натомість «мають бути певні поступки щодо України», додав джерело.

«Існують дуже великі сподівання, що він підтримає Україну. Саме це він і сказав лідерам», — зазначив високопоставлений дипломат.

Свого оптимізму не приховував і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Реклама:

«Обговорення, які ми провели між собою та з президентом США — як на офіційних зустрічах, так і під час неформальних бесід у кулуарах, — вселяють у мене певний оптимізм», — цитує його Politico.

Своєю чергою, лідери Великої сімки дали зрозуміти, що готові допомогти США та Трампу — за певних умов.

Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що розгортання кораблів для розмінування в Ормузькій протоці «має бути запропоновано та підтримано Сполученими Штатами, а потім Іраном та Оманом — сторонами, що беруть участь у угоді».

Саміт G7 та Україна — що відомо

Саміт лідерів Великої сімки (G7) відкрився у понеділок, 15 червня, у курортному французькому місті Евіан-ле-Бен під головуванням Еммануеля Макрона. Як заявив напередодні президент Франції, головними темами порядку денного дня, що зібрала світових лідерів, є пошук шляхів для припинення війни РФ проти України, врегулювання ситуації з безпекою на Близькому Сході, а також відновлення судноплавства та відкриття Ормузької протоки.

У вівторок, 16 червня, на полях саміту G7 відбулися закриті переговори між Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. Американський президент назвав цю першу за кілька місяців зустріч «дуже хорошою» і публічно заявив, що Росія має укласти угоду для завершення війни. Трамп також анонсував другий раунд переговорів з українським лідером.

Зі свого боку Володимир Зеленський, оприлюднивши кадри зустрічі за участю державного секретаря США Марка Рубіо та міністра оборони України Рустема Умерова, підкреслив, що для України «завжди важливо координувати позиції» з ключовими союзниками.

За даними джерел Bloomberg, під час зустрічі з главою Білого дому президент України показав йому фотографії зруйнованого Успенського собору в Києві. Співрозмовник видання охарактеризував реакцію Трампа як «зворушливу».

Реклама:

Видання Guardian повідомило, що європейські лідери на саміті G7 закликали Дональда Трампа розглянути можливість організації переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та диктатором РФ Володимиром Путіним на території США.

Увечері 16 червня Зеленський повідомив, що сподівається на ще одну зустріч із Трампом 17 червня.