США та європейські учасники G7 вироблятимуть ракети великої дальності та системи ППО в Україні — ЗМІ

Саміт G7, що проходив у Евіан-ле-Бен, закінчився важливими рішеннями для України (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Сполучені Штати та європейські країни-учасниці Групи семи (G7) розгортають в Україні ліцензійне виробництво ракет далекого радіуса дії та систем протиповітряної оборони (ППО).

Про це у середу, 17 червня, повідомило французьке видання Le Parisien із посиланням на дипломатичне джерело на саміті G7 в Евіані.

У кулуарах саміту, який цього року приймає Франція, дипломати уточнили, що йдеться про виробництво не лише оборонних систем, а й засобів для далекобійних ударів по території ворога.

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У спільній підсумковій заяві лідери G7 офіційно зафіксували домовленість збільшити постачання додаткових комплексів ППО, ракет-перехоплювачів і далекобійної зброї, а також підтвердили готовність надати Києву необхідні ліцензії для масштабування власного військового виробництва.

Як заявив пресі канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, американські оборонні компанії зможуть напряму видавати відповідні ліцензії європейським та українським виробникам. Він також висловив вдячність президенту США Дональду Трампу за високу готовність до співпраці в цьому питанні.

«Ми всі зараз виробляємо занадто мало, це можна компенсувати, видаючи ліцензії компаніям, які мають ці виробничі потужності, зокрема європейські та українські компанії», — підкреслив Мерц.

Рішення про запуск ліцензійного виробництва зброї ухвалено на тлі критичної потреби України в ракетах для Patriot — за даними дипломатів G7, під час кожної масованої атаки РФ сили ППО змушені витрачати близько 20 таких ракет.

Наразі, за даними видання, союзники розглядають можливість залучення до системи протиповітряної оборони України додаткових систем Patriot, що зберігаються на Близькому Сході та безпосередньо у США.

Ліцензування Patriot та дефіцит ракет — що відомо

Як повідомляло Суспільне, Сполучені Штати наразі не надали офіційного дозволу на виробництво зенітно-ракетних комплексів Patriot та антибалістичних ракет-перехоплювачів до них на території Європи.

Інфографіка: NV

За словами джерела, Вашингтон пообіцяв лише розглянути це питання, оскільки Patriot є надскладною системою зброї, масштабування якої вимагає значного часу. Американська сторона пояснює затримку тим, що нарощування власних промислових потужностей у США не здатне забезпечити швидкий результат у короткостроковій перспективі.

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Питання ліцензування постало гостро на тлі критичного дефіциту засобів протиповітряної оборони в Україні, про який наприкінці травня президент Володимир Зеленський офіційно попередив Білий дім та Конгрес США у терміновому листі. Згодом глава держави підтвердив, що Київ надіслав Дональду Трампу запит на отримання ліцензії для самостійного виробництва антибалістичних ракет.

Вже 3 червня Зеленський заявив про наявність політичних домовленостей щодо придбання нових систем Patriot і дав підлеглим тиждень на підготовку відповідних контрактів. На тлі цих затримок головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також визнав гостру нестачу сучасних систем ППО та ракет-перехоплювачів у військах, закликавши до максимально раціонального використання наявного арсеналу.