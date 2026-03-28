Країни G7 домовилися захищати Ормузьку протоку, але лише після завершення війни в Ірані

Танкери скупчилися в порту Маскат (Оман) в очікуванні відкриття проходу через Ормузьку протоку (Фото: REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)

Міністри закордонних справ країн G7 домовилися забезпечити безпеку судноплавства в Ормузькій протоці , але лише після завершення війни між США, Ізраїлем та Іраном.

Про це повідомляє EuroNews.

«У міжнародній спільноті існує дуже широкий консенсус щодо збереження спільного блага — свободи судноплавства. Не може бути й мови про життя у світі, де міжнародні води закриті для судноплавства, особливо в контексті конфліктів, які не стосуються країн, яким необхідне продовження цього судноплавства», — заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро у п’ятницю, 27 березня, після завершення зустрічі.

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За його словами, міжнародна місія з супроводу суден почне діяти «як тільки буде відновлено спокій» і «у суто оборонній позиції» відповідно до міжнародного права.

«Це неминуче відбудеться так чи інакше. З кожним днем ситуація погіршується через відсутність судноплавства з Перської затоки до решти світу», — зазначив Барро.

Раніше державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що союзники Америки в Європі та Азії повинні підтримати зусилля щодо забезпечення безпеки Ормузької протоки після завершення війни з Іраном.

Рубіо зазначив, що Сполучені Штати будуть «частиною» цих післявоєнних зусиль. Однак країни Європи та Азії «мають багато на кону і повинні зробити значний внесок».

Він стверджує, що союзники сприйняли його послання з розумінням.

14 березня президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що кілька країн, зокрема Китай, Франція, Японія, Південна Корея і Велика Британія, відправлять свої кораблі в Ормузьку протоку.

15 березня очільник Білого дому заявив, що Сполучені Штати обговорюють патрулювання Ормузької протоки із сімома країнами. Він також додав, що на НАТО чекає «дуже погане» майбутнє, якщо союзники по Альянсу не допоможуть США забезпечити безпеку в Ормузькій протоці.

Спершу Велика Британія, Німеччина та Франція відмовили Трампу у відправці кораблів до Ормузької протоки. Однак 19 березня Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди та Японія оприлюднили спільну заяву, в якій висловили «готовність зробити свій внесок у відповідні зусилля для забезпечення безпечного проходу через [Ормузьку] протоку».

Водночас Італія, Німеччина та Франція уточнили, що готові гарантувати безпеку в Ормузькій протоці лише після припинення вогню. Таку ж заяву згодом зробила і Японія.

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20 березня стало відомо, що влада Великої Британії погодилася дозволити військовим США використовувати свої бази для завдавання ударів по іранських об'єктах, які загрожують судноплавству в Ормузькій протоці.

Пізніше Трамп висунув Ірану 48-годинний ультиматум щодо відкриття Ормузької протоки, пригрозивши ударами по іранських електростанціях у разі відмови. Однак 23 березня він повідомив, що доручив Пентагону відкласти удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі на п’ять днів.

Трамп заявив, що США та Іран протягом останніх двох днів провели «дуже хороші та продуктивні переговори щодо повного та остаточного врегулювання військових дій на Близькому Сході».

24 березня агентство Bloomberg повідомило, що іранці стягують з кораблів платежі в розмірі до $2 млн за разовий рейс, що фактично створює неформальний збір за прохід Ормузькою протокою.

Згодом Тегеран заявив, що «неворожі» судна можуть проходити через Ормузьку протоку за умови узгодження своїх дій з іранською владою.

25 березня агентство AFP повідомило, що Велика Британія і Франція очолять військові переговори щодо формування коаліції для відновлення вільного проходу кораблів в Ормузькій протоці. У них візьмуть участь близько 30 країн.