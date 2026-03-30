Міністри G7 проведуть екстрене засідання через економічні наслідки війни в Ірані

Європа відчуває на собі серйозний вплив високих світових цін на нафту, повідомляє Politico (Фото: REUTERS/Manon Cruz)

Міністри фінансів та енергетики країн G7 у понеділок, 30 березня, проведуть екстрене засідання, щоб обговорити, як мінімізувати економічні наслідки війни США та Ізраїлю з Іраном . Про це повідомляє Politico .

За даними видання, міністри, до яких під час онлайн-засідання приєднаються голови центральних банків, розглянуть різні варіанти.

Зокрема, вони обговорять вивільнення стратегічних запасів нафти або навіть встановлення верхньої межі цін на неї.

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Глава Мінфіну Франції Ролан Лескюр наголосив, що вперше за 50 років група міністрів збереться разом із представниками центральних банків.

Однак дипломати стримали надії на ухвалення далекосяжних рішень під час зустрічі.

«Ми ще не готові до цього», — сказав неназваний чиновник ЄС щодо перспективи встановлення верхньої межі цін на нафту.

Попередні зустрічі G7 минули без ухвалення узгоджених рішень. Тож цього разу навіть невідомо, чи виступлять міністри зі спільною заявою за результатами переговорів.

Лідери ЄС змушені вживати національних заходів, спрямованих на захист споживачів та підприємств від зростання цін на енергоносії.

Як зазначає Politico, хоча Європа отримує більшу частину енергоносіїв не через заблоковану Ормузьку протоку, вона все одно відчуває серйозний вплив високих світових цін.

28 березня стало відомо, що міністри закордонних справ країн G7 домовилися забезпечити безпеку судноплавства в Ормузькій протоці, але лише після завершення війни між США, Ізраїлем та Іраном.

29 березня президент США Дональд Трамп заявив, що хоче заволодіти нафтою в Ірані і розглядає можливість захоплення острова Харк, через який Тегеран експортує 90% нафти. На думку американського лідера, в Ірану недостатньо сил для його оборони.

Водночас Трамп повідомив, що Іран погодився з «більшістю» з 15 пунктів плану завершення війни, який США передали через Пакистан.