Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц дав зрозуміти, що, з огляду на технологічний прогрес України, більше немає необхідності в постачанні крилатих ракет Taurus .

Так Мерц відповів на запитання депутатів Бундестагу щодо можливих поставок ракет Taurus і чи дотримується він, як і раніше, своєї позиції, що Україні потрібні ці ракети.

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Мерц підкреслив, що говорив це тоді, коли вважав, що на озброєнні бундесверу є достатня кількість справних Taurus, які можна було б передати Україні.

За словами канцлера, сьогодні Україна має в арсеналах власну далекобійну зброю, яка є «значно ефективнішою, ніж відносно невелика кількість крилатих ракет Taurus, які Німеччина могла б передати».

Він також підкреслив, що Україна сьогодні «озброєна краще, ніж будь-коли раніше».

Однак, зазначив Фрідріх Мерц, у країни серйозні фінансові труднощі.

«І тому наразі ми не вирішимо проблему за допомогою додаткової зброї», — заявив він.

Інфографіка: NV

У листопаді 2024 року тоді ще кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що в разі обрання може висунути Росії ультиматум про припинення бойових дій в Україні протягом 24 годин. Якщо російський диктатор цього не виконає Мерц заявляв, що готовий поставити Україні крилаті ракети Taurus і дати дозвіл на нанесення ударів по території РФ.

У грудні він заявив, що поставив би Україні крилаті далекобійні ракети Taurus тільки після консультацій зі США.

У липні 2025 року федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що питанняпостачання далекобійних ракет Taurus Україні залишається відкритим, але на навчання військових для їхнього використання знадобиться близько півроку.

У листопаді Мерц повідомив, що Україна отримає ракети великої дальності, але відмовився надати деталі щодо їхньої кількості та термінів постачання