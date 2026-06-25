«Мир і дружба можливі». Мерц нагадав полякам, чому зараз варто підтримувати Україну

Німецький канцлер Фрідріх Мерц під час виступу на Конференції з відновлення України у Гданську заявив, що європейські країни солідарні з Києвом задля захисту спільної свободи, та закликав Варшаву орієнтуватися на історичний досвід примирення.

Про це стало відомо у четвер, 25 червня, завдяки трансляції заходу від Reuters.

Глава уряду Німеччини розпочав промову зі згадки про складне історичне минуле Берліна та Варшави. Він підкреслив, що попри трагічні події Другої світової війни та злочини, які німці вчинили проти поляків у період 1939−1945 років, сусідам врешті-решт вдалося знайти спільну мову та дійти до згоди.

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Мерц звернувся безпосередньо до керівника польського уряду Дональда Туска, зазначивши, що саме поблизу Гданська понад 87 років тому спалахнув глобальний конфлікт, а вже за кілька десятиліть країни підписали знаковий Договір про добросусідство.

За словами канцлера, упродовж цих 35 років Німеччина і Польща на практиці довели, що «мир, добросусідство і дружба можливі» навіть після масштабних історичних потрясінь.

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«Я глибоко вдячний польському народові за це. Сьогодні загальна ситуація виглядає так: ми, європейці, об'єдналися не лише заради підтримання стабільності чи економічного процвітання на континенті. Наша спільна мета — захист європейської свободи. Саме з цієї причини ми зараз стоїмо пліч-о-пліч з Україною», — наголосив Фрідріх Мерц.

Конфлікт між Україною та Польщею — що відомо

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив українського колегу Володимира Зеленського найвищої державної нагороди країни — ордена Білого Орла. Навроцький обурився рішенням присвоїти одному з підрозділів ЗСУ назву на честь Героїв УПА. У відповідь Зеленський порівняв польського президента з угорським прем'єром Віктором Орбаном, який спекулював на українській темі заради виборчих рейтингів, та назвав ситуацію «історією, яка погано закінчиться».

Володимир Зеленський не поїхав на конференцію до Гданська, хоча туди прибула більшість лідерів країн ЄС. Українську делегацію очолює прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Коментуючи відсутність Зеленського, Дональд Туск назвав цей крок «жестом деескалації напруги» між двома державами.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підкреслив, що інтеграція в ЄС є перш за все процесом досягнення миру, зокрема й у двосторонніх відносинах. За словами дипломата, вступ України до Євросоюзу є критично важливим для Варшави, «щоб різанина не повторилася».