Перехоплений Францією танкер тіньового флоту РФ прибув до Марселя

Російський нафтовий танкер Deyna під прапором Мозамбіку, який перехопив 20 березня французький флот у західній частині Середземного моря, прибув у понеділок до порту Марсель-Фос. Тут його передадуть у розпорядження правосуддя.

Про це повідомляє видання Le Monde.

«Воно буде поставлене на якір і передано у розпорядження прокурора в Марселі в рамках попереднього розслідування», — йдеться у спільному прес-релізі префектури Буш-дю-Рон та морської префектури Середземного моря.

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250-метрове судно, яке вирушило з Мурманська, перенаправили до порту Марсель-Фос через його великий нафтовий термінал.

20 березня президент Еммануель Макрон повідомив, що Франція затримала в Середземному морі танкер Deyna тіньового флоту РФ, який йшов під фальшивим прапором.

Це вже третє ймовірне судно російського тіньового флоту, яке перехоплює Франція.

Перед цим, 27 вересня 2025 року, французькі ВМС зупинили та взяли під контроль танкер Boracay, що перебуває під санкціями ЄС та Британії. Судно під прапором Беніну перебувало у водах поблизу Данії у період з 22 до 25 вересня, коли над аеропортами та військовими об'єктами країни фіксували невідомі дрони.

Згодом 22 січня 2026 року танкер Grinch затримали французькі ВМС за підтримки Великої Британії неподалік від Іспанії після перевірки документів, які підтвердили підозри щодо фальшивого прапора судна. Це судно є частиною російського тіньового флоту та потрапило під санкції ЄС та Великої Британії.