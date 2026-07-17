Кордон на острові Сен-Мартен: Франція врегулювала 400-річний територіальний спір з Нідерландами

Національні збори Франції ратифікували угоду з Нідерландами про кордон на острові Сен-Мартен, що належить обом країнам (Фото: Assemblée nationale﻿ / Facebook)

Національні збори Франції 16 липня схвалили закон про кордон з Нідерландами на карибському острові Сен-Мартен – майже через 400 років після того, як уряди двох країн домовилися про поділ території, пише Politico .

Депутати ухвалили законопроєкт, що ратифікує угоду 2023 року про делімітацію кордону між Францією (Сен-Мартен) та Нідерландами (Сінт-Мартен).

Договір забезпечує правову визначеність щодо кордону на острові в Карибському морі, який ділять між собою Франція та Нідерланди. До цього на території не було прикордонних обмежень, і мешканці щодня вільно пересувалися між французьким Сен-Мартеном та нідерландською самокерованою країною Сінт-Мартен, яка не входить до складу ЄС.

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Історія кордону сягає 1648 року, коли Франція та Нідерланди домовилися про поділ карибського острова Сен-Мартен, але так і не визначили його межі точно. Натомість протягом століть сформувалася фактична межа, що спричиняла постійні суперечки щодо дозволів, правоохоронної діяльності та управління навколишнім середовищем у районі лагуни, вказує Politico.

У 2017 році ураган Ірма, що зруйнував понад 95% будівель на острові, змусив Париж і Гаагу нарешті вирішити це питання.

«Франція може пишатися тим, що врегулювала один зі своїх найдавніших територіальних спорів», — написав у доповіді до законопроєкту депутат Бертран Буйкс, який супроводжував документ у парламенті.

Королівство Нідерландів ще має ратифікувати угоду, перш ніж вона набере чинності, пише Politico.