Кордон на острові Сен-Мартен: Франція врегулювала 400-річний територіальний спір з Нідерландами
Національні збори Франції ратифікували угоду з Нідерландами про кордон на острові Сен-Мартен, що належить обом країнам (Фото: Assemblée nationale / Facebook)
Національні збори Франції 16 липня схвалили закон про кордон з Нідерландами на карибському острові Сен-Мартен – майже через 400 років після того, як уряди двох країн домовилися про поділ території, пише Politico.
Депутати ухвалили законопроєкт, що ратифікує угоду 2023 року про делімітацію кордону між Францією (Сен-Мартен) та Нідерландами (Сінт-Мартен).
Договір забезпечує правову визначеність щодо кордону на острові в Карибському морі, який ділять між собою Франція та Нідерланди. До цього на території не було прикордонних обмежень, і мешканці щодня вільно пересувалися між французьким Сен-Мартеном та нідерландською самокерованою країною Сінт-Мартен, яка не входить до складу ЄС.
Історія кордону сягає 1648 року, коли Франція та Нідерланди домовилися про поділ карибського острова Сен-Мартен, але так і не визначили його межі точно. Натомість протягом століть сформувалася фактична межа, що спричиняла постійні суперечки щодо дозволів, правоохоронної діяльності та управління навколишнім середовищем у районі лагуни, вказує Politico.
У 2017 році ураган Ірма, що зруйнував понад 95% будівель на острові, змусив Париж і Гаагу нарешті вирішити це питання.
«Франція може пишатися тим, що врегулювала один зі своїх найдавніших територіальних спорів», — написав у доповіді до законопроєкту депутат Бертран Буйкс, який супроводжував документ у парламенті.
Королівство Нідерландів ще має ратифікувати угоду, перш ніж вона набере чинності, пише Politico.