Франція повернула Сирії 23 археологічні артефакти, які залишалися в Парижі майже 15 років

Франція передала Сирії 23 археологічні артефакти, які майже 15 років перебували на її території після тимчасової передачі для виставки в Парижі.

Про це повідомляє Associated Press.

Повернення культурних цінностей відбулося під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Дамаска. Артефакти доставили до Сирії на борту президентського літака та передали Національному музею Сирії.

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До колекції увійшли бронзові вироби, експонати візантійської та ісламської епох, а також розписна мозаїчна панель, яка раніше прикрашала мечеть Омейядів — одну з найдавніших і найбільших мечетей світу.

Артефакти були передані Франції у 2011 році для виставки в Інституті арабського світу в Парижі. Однак після початку громадянської війни в Сирії та розриву дипломатичних відносин між країнами експонати залишилися у Франції.

У Міністерстві закордонних справ Сирії заявили, що повернуті предмети належали музеям Дамаска, Алеппо, Латакії та Пальміри. У відомстві також зазначили, що Франція стала першою країною, яка долучилася до сирійської кампанії з повернення культурної спадщини, що перебуває за кордоном.

За словами кураторки Національного музею Сирії Нівін Саадеддін, колекція охоплює період від IX тисячоліття до нашої ери до XIV-XV століть.

Колишній директор Управління старожитностей і музеїв Сирії Маамун Абдулкарім заявив, що повернення артефактів стало результатом багаторічних зусиль із відновлення культурної співпраці після років війни та міжнародної ізоляції країни.

За його словами, Сирія вперше звернулася до Франції з офіційним проханням повернути експонати ще у 2014 році, однак тоді переговори не дали результату через політичну ситуацію. Спроби посередництва ЮНЕСКО також виявилися безуспішними.

Абдулкарім також стверджує, що за часів режиму Башара Асада сирійські посадовці, які займалися питанням повернення культурної спадщини, зазнавали переслідувань.

У травні 2026 року Імміграційна та митна служба США також повернула Греції 26 стародавніх артефактів, які були вилучені американськими правоохоронцями.