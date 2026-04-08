Близько 15 країн планують сприяти відновленню руху через Ормузьку протоку після припинення вогню між Сполученими Штатами та Іраном. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час засідання Ради безпеки і оборони, пише Reuters .

За словами французького президента, Париж очолить оборонну місію для відновлення судноплавства протокою, яку заблокував Іран від початку війни.

«Близько 15 країн наразі мобілізовані та беруть участь у плануванні під керівництвом Франції, щоб забезпечити реалізацію цієї суто оборонної місії у координації з Іраном для сприяння відновленню судноплавства», — сказав Макрон.

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У ніч проти 8 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що погодився призупинити бомбардування Ірану на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Він вказав, що США вже «досягли та перевищили всі військові цілі», а також «значно просунулися» у досягненні остаточної мирної угоди.

Згодом Верховна рада національної безпеки Ірану підтвердила угоду про двотижневе припинення вогню зі США. Ізраїль також погодився призупинити бомбардування на час переговорів.

Інфографіка: NV

Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф заявив, що запрошує делегації Ірану та США на зустріч в Ісламабаді для подальших переговорів.

Напередодні Трамп озвучив низку погроз на адресу Ірану, заявивши, що США можуть «знищити Іран за одну ніч» і за лічені години розбомбити всі мости та електростанції країни. Він також попередив, що у разі невиконання його вимог «ціла цивілізація загине».

Ультиматум, оголошений Трампом, спливав о 20:00 за східним часом США (03:00 8 квітня за Києвом).