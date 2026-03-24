Командувач армії Франції розкритикував США за початок війни з Іраном без попередження

Глава армії Франції Фаб'єн Мандон заявив, що США стали непередбачуваним союзником, який впливає на інтереси і безпеку Франції.

Про це повідомляє Reuters.

Він уточнив, що здивований діями американської сторони.

«Ми були здивовані американським союзником, який залишається союзником, але стає дедалі непередбачуванішим і навіть не повідомляє нас, коли вирішує розпочати військові операції. Це впливає на нашу безпеку і на наші інтереси», — сказав Фаб'єн Мандон на форумі з питань безпеки та оборони в Парижі.

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Видання зазначає, що Франція і США є близькими союзниками по НАТО, але в Парижі зростає «роздратування» через рішення Вашингтона почати війну проти Ірану на Близькому Сході після того, як президент США Дональд Трамп уже розлютив європейських союзників своїми планами щодо Гренландії.

«Тепер вони вирішили втрутитися на Близькому Сході, навіть не повідомивши нас. Однак першочерговим завданням французьких збройних сил було знайти способи захистити громадян Франції, які перебували в регіоні», — повідомив Мандон.

16 березня Дональд Трамп розкритикував союзників США за їхню відмову допомагати з розблокуванням. Водночас він заявив, що «оцінює на вісімку» підтримку президента Франції Еммануеля Макрона щодо операцій в Ормузькій протоці.

2 березня міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що країна не приєднається до Франції, Німеччини та Великої Британії, які висловили готовність до «пропорційних наступальних дій» у відповідь на атаки Ірану на країни Перської затоки і Кіпр. Іспанія також не дозволила США використовувати свої спільні з ними військові бази для ударів по Ірану.