Німецька Diehl Defence планує виробляти українські крилаті ракети Фламінго з дальністю понад 3000 кілометрів

Виконавчий директор компанії Гельмут Раух підтвердив план проведення зустрічей з керівництвом українського підприємства Fire Point, яке розробило далекобійну ракету FP-5, пише FT у четвер, 11 червня.

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Проєкт покликаний задовольнити гостру потребу європейських країн у зброї для ураження цілей на великій відстані в межах стримування потенційної російської агресії на тлі загрози з боку Балтійського моря та Калінінграда.

Потреба Німеччини у власних далекобійних засобах виникла після того, як президент США Дональд Трамп скасував рішення попередньої адміністрації Джо Байдена про розгортання американських ракет Tomahawk на німецькій території. Рішення було ухвалено на тлі напруженості між Дональдом Трампом та канцлером Фрідріхом Мерцом на тлі війни з Іраном.

Натомість українська наземна ракета Фламінго має заявлену дальність, яка майже вдвічі перевищує показники Tomahawk, а два такі снаряди нещодавно успішно уразили військовий завод у російському місті Чебоксари за 900 кілометрів від кордону.

Співпраця базуватиметься на поєднанні українського досвіду та німецьких технологій. Концерн Diehl Defence, відомий постачанням зенітних комплексів IRIS-T для протиповітряної оборони України, підписав технологічну угоду з Fire Point ще у квітні. Німецька сторона планує модернізувати українську ракету, надавши власну високотехнологічну головку самонаведення та вдосконалену систему проєктування.

Водночас співзасновник компанії Fire Point Денис Штілерман зазначив, що підприємство наразі випускає близько 200 ракет Фламінго на місяць і має потужності для розширення виробництва за умови надходження європейських замовлень та фінансування.

Окрім далекобійних систем, українські зброярі тестують альтернативи дефіцитним західним комплексам протиповітряної оборони. Компанія Fire Point провела випробування нової зенітної ракети FP-7.x, яка розглядається як заміна американським системам Patriot.

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Інфографіка: NV

Денис Штілерман наголосив, що серійне виробництво вітчизняних ракет-перехоплювачів може стартувати вже у серпні, якщо німецький партнер Diehl Defence вчасно забезпечить постачання необхідних інфрачервоних головок самонаведення.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час нещодавнього візиту до Києва назвав технологічні стрибки України визначними та підтвердив намір розвивати спільні підприємства у сфері безпілотників та радіоелектронної боротьби.

Зацікавленість партнерів в українських ракетах — що відомо

Ще 10 травня FT із посиланням на власні джерела повідомило, що Берлін змушений терміново відновити самостійні зусилля із придбання далекобійної зброї.

Зважаючи на зрив американських поставок через політичні розбіжності між Вашингтоном та Берліном, німецьке керівництво почало шукати альтернативні варіанти озброєння на українському ринку.

Вже 14 травня співзасновник і головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман офіційно заявив, що уряд Німеччини на найвищому рівні розглядає конкретну перспективу повної заміни американських далекобійних ракет Tomahawk на українські крилаті ракети Фламінго.