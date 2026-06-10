Кулеба назвав «питаннями без відповіді» можливість ударів балістикою по Москві і застосування РФ ядерної зброї

10 червня, 04:41
Російський удар Орєшніком по Білій Церкві, 24 травня 2026 року (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Російський удар Орєшніком по Білій Церкві, 24 травня 2026 року (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Міністр закордонних справ України у 2020-2024 роках Дмитро Кулеба в інтерв’ю Radio NV назвав "питаннями без відповіді" можливість ударів балістикою по Москві та застосування РФ ядерної зброї.

«Нещодавно я подивився відео, Fire Point випробувала балістичну ракету і сказала, що вони будуть бити по Москві. Єдине невирішене питання нашої війни: чи буде балістика Fire Point долітати до Москви і чи потім Путін наважиться на використання ядерної зброї. В принципі, більше якихось питань, які не мають відповіді щодо нашої війни, у мене особисто немає. Ці два питання є», — заявив Кулеба в ефірі Radio NV.

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Він додав, що якщо Україні вдасться створити балістичну програму, яка становитиме загрозу Москві та іншим великим російським містам, це змусить російського диктатора Володимира Путіна зробити наступний крок, але яким буде цей крок — це «інше питання».

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https://www.youtube.com/watch?v=PKPoZ1RNPoQ

Нові розробки Fire Point та загроза російської ядерної зброї - що відомо

3 червня головний конструктор і співвласник української оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман заявив, що цього літа або на початку осені Україна здатна буде завдати удару по Москві вітчизняними балістичними ракетами FP-9.

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Того ж дня СЕО та СТО компанії Ірина Терех повідомила, що Fire Point здійснила повністю керований маневровий політ ракети FP-7.X, яка стане основою майбутнього протибалістичного перехоплювача FREYJA.

15 травня керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що побоювання щодо ядерного удару РФ по Україні необґрунтовані, але російський арсенал, як і раніше, становить серйозну загрозу.

Офіційно відомо про три підтверджені пуски ракети Орєшнік, яка може бути носієм ядерної зброї, по території України:

  • Дніпро — атака 21 листопада 2024 року;
  • Львів — атака 8 січня 2026 року;
  • Біла Церква — атака 24 травня 2026 року.
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Їх усі РФ здійснила «порожніми» боєголовками без боєзаряду.

Як повідомляла прокуратура Київської області, під час масованого удару вночі проти 24 травня внаслідок влучання ракети Орєшнік було пошкоджено «гаражний кооператив і будівлі підприємства» в Білоцерківському районі.

Моніторинговий канал єРадар припускав, що в російській атаці Орєшніком була не одна ракета, і спершу вона вдарила в районі Авдіївки чи Ясинуватої у передмісті окупованого Донецька. Після цього невдалого пуску відбувся другий, унаслідок якого і було завдано удару по Білій Церкві Київської області.

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Своєю чергою, OSINT-аналітики проєкту Кіберборошно, коментуючи кадри, на яких, імовірно, зафіксовано розкриття бойових блоків балістичної ракети середньої дальності Орєшнік, підтвердили, що на них видно недобудований ТРЦ Rose Park у Донецьку.

Редактор: Анастасія Одінцова

Теги:   Війна Росії проти України удари по Москві Ядерна зброя Дмитро Кулеба Радіо NV

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