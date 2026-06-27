Президент Фінляндії підписав закон, який дозволяє транзит ядерної зброї через країну

Президент Фінляндії Александр Стубб підписав поправки д о закону про ядерну енергетику, які дозволяють ввезення, транзит і транспортування ядерної зброї територією країни. Закон набуде чинності 1 липня.

Про це повідомляє сайт парламенту Фінляндії.



Документ скасовує чинні обмеження на такі операції та адаптує фінське законодавство до нових умов безпеки після вступу країни до НАТО.



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У фінському уряді наголошували, що зміни покликані посилити потенціал стримування Альянсу на тлі погіршення безпекової ситуації в Європі та повномасштабної війни Росії проти України.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен раніше заявляв, що нові норми забезпечать повноцінне використання ядерного стримування НАТО для захисту країни. Водночас він підкреслив, що Гельсінкі не планує розміщувати ядерну зброю на своїй території.

Таку ж позицію раніше висловлював і президент Александр Стубб, зазначаючи, що Фінляндія прагне бути повноправним членом НАТО без будь-яких обмежень, однак не має наміру розміщувати на своїй території ядерний арсенал союзників.