Фіцо після телефонної розмови з Орбаном порівняв Євросоюз з «кораблем, що пливе назустріч смерті»

4 квітня, 21:03
Роберт Фіцо заявив, що ЄС має дозволити постачання газу і нафти з Росії (Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa)

Роберт Фіцо заявив, що ЄС має дозволити постачання газу і нафти з Росії (Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa)

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо після телефонної розмови з угорським прем'єром Віктором Орбаном заявив, що весь Євросоюз і особливо Єврокомісія починають нагадувати «корабель, що пливе назустріч смерті».

Про це Фіцо написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Він закликав Єврокомісію та ЄС до «повернення здорового глузду», «негайного відновлення діалогу з Росією» та «забезпечення політичного і правового середовища», яке дозволить постачати газ і нафту «з усіх можливих джерел та напрямків», в тому числі з Росії.

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«Тому слід скасувати безглузді санкції, що забороняють імпорт газу та нафти з Росії, запустити окрему ініціативу ЄС для швидкого припинення війни в Україні та вжити рішучих кроків для відновлення роботи нафтопроводу Дружба», — додав словацький прем'єр.

Пошкодження нафтопроводу Дружба та реакція Словаччини та Угорщини на припинення постачань через нього російської нафти

12 лютого міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що постачання російської нафти через нафтопровід Дружба було припинене з 27 січня — через російську атаку. Внаслідок тієї атаки виникла сильна пожежа та було серйозно пошкоджено обладнання. Проте Угорщина і Словаччина не визнали пошкоджень і заявили, шо Україна припинила поставки їм російської нафти нібито з політичних мотивів.

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Угорщина відмовилася розглядати альтернативи російським енергопостачанням, як-от поставки через Хорватію. Будапешт пояснював відмову тим, що російська нафта дешевша.

16 березня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт блокуватиме надання Україні кредиту ЄС на 90 млрд євро і ухвалення 20-го пакета санкцій проти Росії доти, доки Україна не відновить транзит російської нафти нафтопроводом Дружба.

17 березня Європейський Союз запропонував Україні технічну підтримку та фінансування для ремонту нафтопроводу Дружба. Київ прийняв пропозицію.

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18 березня голова Нафтогазу Сергій Корецький повідомив, що експерти ЄС прибули в Україну для оцінки стану нафтопроводу Дружба і провели робочу зустріч із керівництвом нафтової галузі.

26 березня Орбан наказав з липня припинити постачання газу до України через Угорщину.

Редактор: Анастасія Одінцова

Теги:   Роберт Фіцо Віктор Орбан Євросоюз Російська нафта Війна Росії проти України

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