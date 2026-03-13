Словацький міністр закликав Фіцо не їхати до України, тому що там «є люди, здатні застрелити» його

13 березня, 14:39
Словацький міністр рекомендував Фіцо не їхати до Києва та «ні ногою не ступати на територію України» (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)

Словацький міністр рекомендував Фіцо не їхати до Києва та «ні ногою не ступати на територію України» (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)

Міністр сільського господарства Словаччини Річард Такач закликав прем'єр-міністра Роберта Фіцо не їхати до України, оскільки там «є люди, здатні застрелити» його.

Як повідомляє словацьке видання Dennik, заява Такача пролунала на тлі слів президента України Володимира Зеленського про прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

5 березня Зеленський запропонував дати українським військовим номер телефону «людини, яка блокує допомогу від Євросоюзу», маючи на увазі Орбана.

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«Сподіваємось, що одна особа в Євросоюзі не буде блокувати 90 млрд євро або перший транш з 90 млрд, і в українських воїнів буде зброя. Інакше дамо адресу цієї особи нашим ЗСУ, хлопцям нашим. Нехай вони йому дзвонять і спілкуються своєю мовою», — сказав він.

Словацький міністр рекомендував Фіцо не їхати до Києва та «ні ногою не ступати на територію України».

Посольство України у Словаччині розкритикувало висловлювання Такача, назвавши їх маніпулятивними та відірваними від реальності, зазначає Slovak Spectator.

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У посольстві нагадали, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії Україна безпечно приймала сотні світових лідерів, міністрів та іноземних делегацій — не лише в Києві, а й на деокупованих територіях та в прифронтових районах.

Там уточнили, що серед словацьких гостей були тодішній прем'єр-міністр Едуард Гегер та колишня президентка Зузана Чапутова.

27 лютого Зеленський провів телефонну розмову з Фіцо, під час якої запросив його відвідати Україну для обговорення існуючих питань.

Розмова відбулася після того, як 21 лютого прем'єр Словаччини пригрозив припинити постачання аварійної електроенергії Україні з 2 березня, якщо Київ не відновить постачання російської нафти до його країни трубопроводом Дружба, який не функціонує після російських обстрілів.

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Фіцо заявив, що погодився на зустріч із президентом України, однак хоче провести її в одній із країн ЄС.

У відповідь Зеленський зазначив, що буде неправильно зустрічатись в Європі, оскільки нафтопровід Дружба знаходиться в Україні.

4 березня компанія SEPS, яка є оператором системи передачі електроенергії в Словаччині, заявила про розірвання контракту на аварійні постачання електроенергії з українською компанією Укренерго.

Редактор: Єва Сластнова

Теги:   Словаччина Роберт Фіцо Віктор Орбан Володимир Зеленський нафтопровід Дружба

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