Фіцо заявив про «відверту дискусію» з Зеленським після зустрічі у Брюсселі

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на зустрічі у Брюсселі, 18 червня 2206 року (Фото: Офіс президента)

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що провів «відверту дискусію» з президентом України Володимиром Зеленським. Про це він повідомив у соцмережі Х у п’ятницю, 19 червня.

Лідери обговорили питання, на які мають «спільні погляди», та ті, щодо яких «позиції розходяться», заявив Фіцо.

«Словаччина й надалі захищатиме та відстоюватиме свої національні інтереси, водночас я вважаю за доцільне підтримувати об'єктивний, конструктивний та поважний діалог з усіма нашими партнерами», — написав словацький прем'єр.

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Увечері 18 червня Зеленський повідомив, що під час зустріч з Фіцо у Брюсселі вони обговорили євроінтеграцію, енергетичну співпрацю та результати саміту G7 в Евіані. Також сторони говорили про мирні переговори і новий раунд міжурядових українсько-словацьких консультацій. Зеленський запросив Фіцо приїхати в Україну з візитом.

Востаннє Зеленський і Фіцо зустрічалися в кулуарах саміту Європейської політичної спільноти у Єревані 4 травня. Тоді вони обговорили співпрацю країн в різних сферах та обмін візитами до Києва та Братислави.

18 червня Фіцо анонсував зустріч з Зеленським напередодні саміту Євроради і заявив, що в першу чергу обговорять процес вступу України до ЄС.