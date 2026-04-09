Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, ймовірно, не зможе продовжувати жорстку антиєвропейську політику без підтримки чинного угорського прем'єра Віктора Орбана через залежність Словаччини від допомоги ЄС і власні політичні ризики.

Про це у четвер, 9 квітня, пише Bloomberg.

Фіцо раніше заявляв, що готовий продовжити антиєвропейську політику у разі, якщо його союзник Орбан втратить владу. Однак, за інформацією джерел, без підтримки Будапешта його позиції значно слабшають, і йому буде складно діяти проти ЄС самостійно.

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Співрозмовники агентства зазначають, що Словаччина сильно залежить від фінансової допомоги Євросоюзу, тому Фіцо навряд чи ризикне загострювати конфлікт, якщо Орбан більше не буде при владі. Попри спільні погляди з угорським прем'єром, зокрема щодо співпраці з Росією, словацький лідер, як правило, діє прагматично, коли йдеться про економічні інтереси країни, наголосив європейський посадовець.

Також від позиції Фіцо залежить рішення ЄС щодо виділення понад 90 млрд євро допомоги Україні, яке раніше блокували Угорщина та Словаччина. Водночас політичні позиції самого Фіцо залишаються нестійкими перед майбутніми виборами, а його вплив у ЄС обмежений без підтримки інших країн, підкреслили в Bloomberg.

Дипломати припускають, що у разі змін у владі Угорщини Росія може активніше зосередитися на Словаччині, намагаючись вплинути на її політику та майбутні вибори. Попри це, Фіцо, ймовірно, намагатиметься балансувати між критикою ЄС і збереженням вигід від членства в ньому, сказав його колишній соратник Борис Зала.

12 квітня в Угорщині відбудуться парламентські вибори, які вважаються найсерйознішим викликом Орбану з моменту його приходу до влади 2010 року. Опитування показують, що опозиційна партія Тиса випереджає партію чинного прем'єра Орбана — Фідес.

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Пошкодження нафтопроводу Дружба та реакція Словаччини та Угорщини на припинення постачань через нього російської нафти

12 лютого міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що постачання російської нафти через нафтопровід Дружба було припинене з 27 січня — через російську атаку. Внаслідок тієї атаки виникла сильна пожежа та було серйозно пошкоджено обладнання. Проте Угорщина і Словаччина не визнали пошкоджень і заявили, шо Україна припинила поставки їм російської нафти нібито з політичних мотивів.

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Угорщина відмовилася розглядати альтернативи російським енергопостачанням, як-от поставки через Хорватію. Будапешт пояснював відмову тим, що російська нафта дешевша.

16 березня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт блокуватиме надання Україні кредиту ЄС на 90 млрд євро і ухвалення 20-го пакета санкцій проти Росії доти, доки Україна не відновить транзит російської нафти нафтопроводом Дружба.

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17 березня Європейський Союз запропонував Україні технічну підтримку та фінансування для ремонту нафтопроводу Дружба. Київ прийняв пропозицію.

18 березня голова Нафтогазу Сергій Корецький повідомив, що експерти ЄС прибули в Україну для оцінки стану нафтопроводу Дружба і провели робочу зустріч із керівництвом нафтової галузі.

26 березня Орбан наказав з липня припинити постачання газу до України через Угорщину.

