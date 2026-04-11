Федоров розповів про зустріч з головою Міноборони Норвегії напередодні Рамштайну

Федоров зазначив, що темами переговорів стали протиповітряна оборона, дрони, інновації та посилення Сил оборони.

Міністр оборони України наголосив, що за останні кілька місяців українські військові посилили захист неба, масштабують «мале ППО» з дронами-перехоплювачами та підвищили ефективність ураження цілей.

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«Березень став найрезультативнішим місяцем за програмою Армія дронів. Бонус — це означає більше знищених цілей і системний тиск на ворога. Паралельно реалізуємо асиметричні операції, які б’ють по економічному потенціалу Росії», — зазначається в повідомленні.

Федоров подякував Норвегії за фінансування проєкту базового забезпечення бригад дронами, який є системним рішенням, що надасть військовим гарантований мінімум дронів щомісяця і напряму впливатиме на ефективність на фронті.

Він також написав, що пріоритетами на найближчий період є

посилення ППО та розвиток PURL;

підтримка « чеської ініціативи»;

чеської ініціативи»; розвиток проєкту з базового забезпечення бригад дронами;

масштабування оборонних інновацій.

Крім того, міністр оборони запросив Торе Сандвіка відвідати Україну, щоб показати, як працює «мала ППО», дрони та технологічна складова української армії в реальних умовах.

Радник із західної країни, який працює разом з українськими Повітряними силами, повідомив в інтерв'ю NRK, опублікованому 8 квітня, що шість винищувачів F-16, які Норвегія обіцяла Україні, досі не передали.

Міністр оборони Норвегії Торе Сандвік підтвердив, що літаки дійсно ще перебувають на ремонті в Бельгії. Він також зазначив, що найкращі винищувачі F-16, які Норвегія мала на озброєнні, продали Румунії.

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«32 літаки, які були в найкращому стані, а також обладнання для майстерень та запасні частини згодом продали Румунії, щоб підтримати союзну країну у зміцненні НАТО в Південній Європі», — зазначив Сандвік.