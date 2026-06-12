Польща урочисто прийняла на озброєння винищувачі F-35

Польща прийняла на озброєння перші три винищувачі F-35 Lightning II, з партії, яку Варшава закупила у США.

Про це у п’ятницю, 12 червня, повідомила пресслужба Міноборони Польщі.

На 32-й тактичній авіабазі в Ласці відбулася офіційна церемонія прийняття літаків F-35 Husarz на озброєння польських збройних сил. У заході взяли участь президент Польщі Кароль Навроцький і представники уряду, в тому числі заступник прем'єр-міністра, члени парламенту та командний склад Війська Польського.

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«Придбавши F-35, Польща увійшла до елітної групи з 20 країн, які володіють цими літаками, ставши першою країною на східному фланзі НАТО, яка їх отримала», — зазначили у відомстві.

Три винищувачі F-35 приземлилися на 32-й тактичній авіабазі ВПС Польщі 22 травня.

Назва Husarz для польських винищувачів походить від слова гусар. Цю назву для сучасних літаків обрали через відкрите голосування, віддаючи шану легендарній елітній кавалерії Речі Посполитої — Крилатим гусарам.

F-35 будуть поставлятися до Польщі з 2026 до 2030 року. Загалом у ВПС Польщі буде поставлено 32 літаки п’ятого покоління (дві ескадрильї) F-35 виробництва корпорації Lockheed Martin. Вартість їх закупівлі становить $4,6 млрд.

Винищувачі, зокрема, озброєні протирадіолокаційними ракетами AGM-88G AARGM-ER та AMRAAM класу «повітря-повітря» в останній версії AIM-120D-3 з дальністю польоту до 180 км і стійкою до перешкод системою наведення.