Трамп заявив, що розглядає продаж винищувачів F-35 Туреччині, Нетаньягу проти

Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом ухвалить рішення щодо можливого продажу Туреччині винищувачів п’ятого покоління F-35, попри чинні обмеження з боку Конгресу. Про це він сказав під час саміту НАТО в Анкарі у вівторок, 7 липня, повідомляє CNN .

Американський лідер також позитивно оцінив відносини з Анкарою, назвавши Туреччину більш лояльною до США, ніж деякі інші країни, які вже отримали ці літаки.

Він також повідомив, що готовий скасувати американські санкції проти Туреччини, запроваджені через придбання російської системи протиповітряної оборони С-400.

Реклама

Водночас можливий продаж винищувачів викликав різку реакцію з боку Ізраїлю. Прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу виступив проти такого рішення.

Читайте також: Ердоган пригрозив Ізраїлю військовими діями

В інтерв'ю CNN Нетаньягу заявив, що передача Туреччині найсучасніших американських винищувачів не зробить її союзником США. Він розкритикував політику президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, назвавши Анкару «режимом, пронизаним братами-мусульманами», і заявив, що турецький лідер становить загрозу для Ізраїлю.

«Він не є зразковим союзником Сполучених Штатів. Він погрожує знищити мою країну — єдину єврейську державу», — сказав прем'єр.

Нетаньягу повідомив, що особисто закликав Трампа відмовитися від продажу F-35 Туреччині, оскільки це, на його думку, може «зруйнувати баланс сил на Близькому Сході».

Напруженість між Ізраїлем і Туреччиною посилилася після початку війни в секторі Гази та війни в Ірані. Минулого тижня міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Ізраїль став «тягарем, який людство більше не може витримати». У відповідь глава МЗС Ізраїлю сказав, що це «класичний приклад підбурювання до геноциду».

За даними Axios, ізраїльський прем'єр також висловив Трампу занепокоєння через антиізраїльську риторику Ердогана та попросив не передавати Анкарі озброєння, які дозволять їй суттєво модернізувати військово-повітряні сили.

Водночас Трамп зберігає близькі відносини як із Нетаньягу, так і з Ердоганом. Туреччина залишається важливим партнером США в регіоні. За останні місяці авторитет Нетаньягу у Вашингтоні знизився через війну з Іраном, яка підірвала рейтинг Трампа та розколола його прихильників з руху MAGA.

Axios додає, що наразі невідомо, наскільки сильно позиція Нетаньягу вплине на рішення Трампа, враховуючи його тісні контакти з турецьким керівництвом і стратегічні інтереси США.