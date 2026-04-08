Шість винищувачів F-16, які Норвегія обіцяла Україні, досі не передали . Про це в інтерв'ю NRK , опублікованому в середу, 8 квітня, повідомив радник із західної країни, який працює разом з українськими Повітряними силами.

«Ці шість літаків врятували б життя цієї зими та краще захистили б інфраструктуру. Ми змогли б збити більше російських ракет і дронів», — зазначив співрозмовник NRK, який говорив на умовах анонімності.

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Мовник нагадав, що в серпні 2023 року прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре під час візиту до України повідомив, що його країна передасть шість літаків.

Однак, як зазначили кілька джерел NRK, два винищувачі вже понад рік перебувають на ремонті в Бельгії. Ще чотири F-16 не могли піднятись у повітря, тому їх відправили до бельгійської компанії Sabena в розібраному вигляді у квітні 2025 року.

NRK пише, що обсяг робіт над чотирма літаками, які доставили до Бельгії, є значним, і для їхнього ремонту знадобиться приблизно рік, якщо почати роботи зараз. Як повідомляє мовник, на підприємстві Sabena є значні проблеми з потужностями для технічного обслуговування та підготовки F-16. Це, як вважається, є основною причиною того, що норвезькі літаки досі не прибули до України, сказано в матеріалі.

Міністр оборони Норвегії Торе Сандвік підтвердив, що літаки дійсно ще перебувають на ремонті в Бельгії. Він також зазначив, що найкращі винищувачі F-16, які Норвегія мала на озброєнні, передали Румунії.

«32 літаки, які були в найкращому стані, а також обладнання для майстерень та запасні частини згодом продали Румунії, щоб підтримати союзну країну у зміцненні НАТО в Південній Європі», — зазначив Сандвік.

Водночас Україні, за словами міністра, вирішили подарувати літаки, хоча вони не були в хорошому стані.

«Було добре відомо, що літаки потребували значного ремонту. Це відрізняється від Данії та Нідерландів, які продовжували експлуатувати систему F-16 у 2023 році і могли взяти літаки безпосередньо з бойової служби. Уряд все одно вирішив передати літаки, оскільки вважав це кращим варіантом, ніж не передавати їх», — зауважив норвезький міністр.

NRK пише, що у травні 2025 року Сандві заявляв, що частину літаків уже доставили в Україні, а решту планують поставити протягом року.

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«Пожертва норвезьких F-16 відбувається згідно з планом, але з міркувань оперативної безпеки України та після діалогу з Україною ми не хочемо розголошувати, скільки саме норвезьких літаків було передано», — сказав тоді міністр.

У червні 2025 року видання Мілітарний з посиланням на щорічний звіт Норвегії про імпорт та експорт звичайних озброєнь, писало, що Норвегія запланувала передати Україні 14 винищувачів F-16, тоді як офіційно було оголошено про постачання шести.

Водночас у звіті не уточнили стан восьми раніше не анонсованих літаків. Видання припустило, що можливо «зайві» літаки непридатні до польотів, але можуть використовуватися для розбору на запчастини або як макети-приманки.