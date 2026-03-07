Україна досі не отримала обіцяні Бельгією F-16: в чому причина

Україна досі не отримала жодного з обіцяних Бельгією 30 винищувачів F-16 , попри те, що країна анонсувала їх постачання ще два роки тому. У Міністерстві оборони зазначають, що точний термін поставок не затверджували.

Про це повідомляє бельгійський суспільний мовник VRT.

Зазначається, що обіцянка передати перші чотири винищувачі ще у 2024 році залишилася невиконаною. Тодішній прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо заявляв, що перші F-16 надійдуть до кінця 2024 року, проте Україна досі не отримала жодного літака.

Реклама

Інші країни, такі як Нідерланди, Данія та Норвегія, вже поставили Україні свої винищувачі F-16, і деякі з них вже використовуються.

Генерал-майор Герт Де Деккер з Повітряних сил Бельгії пояснив, що спершу країна повинна задовольнити свої оперативні потреби. Він також зазначив, що причина затримки пов’язана з постачанням нових F-35, і лише після того, як Бельгія повністю перейде на ці літаки, старі F-16 можуть передати Україні. Очікується, що цей процес може тривати до 2029 року.

Щодо термінів постачання, Де Деккер підкреслив, що фіксованого терміну ніколи не обіцяли.

У травні 2024 року Де Кроо заявив, що винищувачі F-16, які поставлять Україні, будуть використовуватися лише на території України. Тоді ж ексміністерка закордонних справ Бельгії Хаджа Лахбіб зазначила, що країна планує передати Україні всі 30 винищувачів до 2028 року.

Інфографіка: NV

У жовтні 2025 року президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна планує отримати до 250 нових літаків F-16, Gripen та Rafale. За його словами, Київ веде перемовини щодо літаків зі Швецією, Францією і США.