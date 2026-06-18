Україна отримає сім літаків F-16 від Бельгії до кінця 2026 року (Фото: South Korean Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що його уряд може передати Україні усі свої винищувачі F-16 , коли Бельгія отримає F-35. Про це він сказав перед початком зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі, пише Європейська правда у четвер, 18 червня.

«Я запропоную уряду передати Україні всі F-16 у найближчі роки — і це залежатиме від отримання нами F-35. Ми маємо свою роль у захисті неба, у ядерній доктрині, і ми маємо цю роль виконувати», — заявив Франкен.

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Він також повідомив, що цього року Київ має отримати сім літаків, з яких три будуть придатні для бойового застосування, а чотири — використовуватимуться як джерело запчастин.

Спочатку Брюссель планував передати Україні ці F-16 у 2025−2026 роках, але наразі про початок постачання не повідомлялося.

Зараз у Повітряних силах Бельгії перебуває на озброєнні, за різними даними, понад 40 літаків F-16, пише Європейська правда.

Інфографіка: NV

У березні бельгійські ЗМІ повідомили, що Україна досі не отримала жодного з обіцяних Бельгією 30 винищувачів F-16, попри те, що країна анонсувала їх постачання ще два роки тому. Причина затримки пов’язана з постачанням нових F-35.

8 квітня повідомлялося, що Норвегія також не передала Україні шість обіцяних винищувачів F-16.