Уряд Естонії схвалив заборону на купівлю нерухомості для певних категорій громадян Росії та Білорусі

Естонський уряд схвалив законопроєкт, що створює можливість заборонити громадянам Росії та Білорусі, компаніям з цих країн та юридичним особам, що перебувають під їхнім контролем, купувати нерухомість по всій Естонії.

Про це повідомив мовник ERR у середу, 1 липня.

Документ надає уряду право визначати країни, громадяни та компанії можуть становити загрозу безпеці чи громадському порядку Естонії. Насамперед до таких країн мають віднести РФ та Білорусь.

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Заборона на купівлю нерухомості стосуватиметься російських та білоруських громадян, які не мають дозволу на проживання довгострокового резидента або права на постійне проживання в Естонії. Заборона також поширюватиметься на компанії, зареєстровані в Росії та Білорусі, та юридичні особи, незалежно від країни їхньої реєстрації, якщо їхній бенефіціарний власник підпадає під обмеження.

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Як заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро, країна повинна закрити всі можливості, якими може скористатися ворожа до неї держава.

«Росія показала, що використовує всі наявні в її розпорядженні засоби для досягнення своїх цілей — від військової сили до розвідки, впливу та диверсійної діяльності. Нерухомість також може надати можливість для створення постійних баз в Естонії, збору інформації або підготовки операцій поблизу стратегічних об'єктів», — пояснив Таро.

Аналогічне обмеження вже запровадили Латвія та Фінляндія. Закон має набути чинності 1 січня 2027 року.

ERR зауважує, що заборона навряд чи суттєво вплине на естонський ринок нерухомості, адже, виходячи з даних за 2025 рік, обмеження вплинуло б лише на близько 600 операцій з нерухомістю.