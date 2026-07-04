Президент Латвії закликав НАТО готуватися до можливих дій Росії та пояснив поточну роль США

Про це очільник Латвії сказав під час інтерв'ю Deutsche Welle.

За оцінками латвійського керівника, європейським країнам та військово-політичному блоку загалом необхідно розглядати різні сценарії розвитку подій і зберігати підготовленість до можливих загроз. Водночас він зазначив, що країнам Заходу варто уникати страху, зосередившись на демонстрації готовності до симетричних дій.

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«Ми маємо бути готовими. Не можна виключати жодних варіантів. Але я б сказав, що нам не слід боятися. Ми маємо просто висловити дуже, дуже коротке й вагоме послання: якщо Росія кине виклик НАТО, Альянс відповість належним чином», — сказав Рінкевичс.

Аналізуючи поточний стан російської армії, політик констатував, що на даному етапі Росія не володіє достатньою кількістю військового контингенту для здійснення повномасштабного сухопутного вторгнення на територію будь-якої з країн НАТО.

Окремим блоком під час розмови обговорювалися питання завершення війни в Україні та інтеграції держави до європейських структур. Лідер Латвії висловив позицію, що досягнення стабільного миру в Україні є неможливим без прямої участі європейських країн. Звертаючи увагу на континентальну безпеку, політик підкреслив, що «в наших інтересах, щоб Україна стала членом ЄС, зокрема з міркувань безпеки».

Оцінюючи поточний стан оборонного сектору Європи, президент Латвії вказав на неефективність орієнтації виключно на фінансові показники, як-от виділення п’яти відсотків валового внутрішнього продукту на військові потреби. Головним критерієм обороноздатності він вважає наявність реальних виробничих потужностей та матеріально-технічного забезпечення.

«Ви маєте гроші, але вам також необхідно мати озброєння, ракети, техніку, які ви можете придбати за ці гроші. І тут ми бачимо, що у нас є деякі проблеми з оборонною промисловістю», — сказав Рінкевичс. Окрім аналізу виробничих складнощів, посадовець прокоментував гіпотетичну можливість заміщення американських військовослужбовців європейськими силами у разі ймовірного скорочення контингенту США на континенті.

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За його розрахунками, для забезпечення такого ж рівня військових можливостей, який наразі підтримує Вашингтон, Європі знадобляться значні витрати часу, фінансів, а також масштабні інвестиції в підготовку особового складу та закупівлю відповідного обладнання. З огляду на ці фактори, Едгарс Рінкевичс підсумував, що американська військова та логістична участь залишається ключовою для підтримання дієздатності блоку.

«Я б сказав, що сьогодні Сполучені Штати є незамінними в обороні Європи та у тому, щоб робити НАТО успішним як Альянс», — сказав Рінкевичс.

Загроза російських провокацій — що відомо

Як повідомило 3 липня британське видання The Telegraph із посиланням на власні джерела, близькі до президента Польщі Кароля Навроцького, Сполучені Штати Америки попередили Варшаву про підготовку Москвою збройної провокації на польській території. За даними журналістів, ці агресивні дії можуть здійснюватися з території російського анклаву в Калінінграді або з боку Білорусі та включати різноманітні сценарії: від ударів ракетами й безпілотниками до безпосереднього перетину державного кордону російськими солдатами.

4 липня в ефірі Radio NV, політолог Петро Олещук зазначив, що, згідно з американськими даними, російські провокації можуть розпочатися вже за кілька місяців. Експерт пояснив, чому саме Польща, а не балтійські держави, може стати головним об'єктом гібридної агресії РФ, і висловив думку, що поляки наразі не готові до такого розвитку подій, оскільки не бажають повною мірою вчитися на досвіді, який вже пройшла Україна.

Керівник Агентства зовнішньої розвідки Польщі полковник Павел Шота 28 червня публічно заявив, що Росія готова заслати так званих «зелених чоловічків» на територію балтійських держав. За оцінкою очільника польської розвідки, російський диктатор Володимир Путін нині є заручником власної поразки, через що російська сторона здатна продовжувати військові дії в Україні ще кілька років, паралельно вдаючись до гібридних атак проти східних рубежів Альянсу.

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Міністерство оборони Литви 29 червня виступило із дещо іншою заявою. У коментарі для преси, який цитує литовський мовник LRT, оборонне відомство повідомило, що наразі немає жодних об'єктивних ознак підготовки країни-агресора до повномасштабного військового нападу на країни Балтії.