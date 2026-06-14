Дикий, дикий світ. Тричі Пулітцерівський лавреат Томас Фрідман виступив на івенті Діалоги NV. Чим його виступ був цікавий

Людство стоїть на порозі епохи Штучного Інтелекту і поняття не має, що чекає його за рогом, вважає Томас Фрідман. Проте деякі цікаві історії відбуваються просто зараз.

«Коли мене запитують, котра година, я називаю температуру: зараз рівно 211,9 градуса за Фаренгейтом. Вода закипає при 212», — каже на івенті Діалоги NV. Велика цифрова трансформація, що відбувся в Києві, американський журналіст і тричі лавреат Пулітцерівської премії Томас Фрідман.

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Його відповідь, на перший погляд, здається дещо абсурдною, але Фрідман усе легко пояснює. Він переконаний, що сьогодні людство перебуває лише за одну десяту градуса від найбільшої транс­формації у своїй історії, ще трохи — і ШІ буде всюди: від тостерів до автомобілів і навіть штучних суглобів. І це великі можливості — і великий виклик.

А найцікавіша історія найближчого майбутнього — нова небезпечна модель ШІ Mythos Preview, що спеціалізується на пошуку вразливостей у програмному забезпеченні, і вона вже вирвалася «на волю».

NV вибрав сім найцікавіших фрагментів із виступу Фрідмана.